Wattenscheid, 18.10.2021

Die Arbeit des Künstlertreff Wattescheid ist durch die Corona-Pandemie gänzlich zum Erliegen gekommen. Nun geht es langsam wieder aufwärts, weil die Kontaktbeschränkungen zunehmend gelockert werden. So sind wieder persönliche Gespräche und Treffen im Rahmen der Lockerungen möglich. Gestern haben sich die Mitglieder des Künstlertreffs, im Gertrudiscenter (Stadtbücherei Wattenscheid) getroffen, um sich die Bilder der Künstlerin Christine anzuschauen, und darüber Gespräche und Meinungen zuführen. Denn die Bilder führen ja bein dem Betrachter, zu unterschiedlichen Interpretationen. Innerhalb dieser Bilderbetrachtung wurde besonders ein Bild

der Künstlerin in Augenschein genommen, weil es das Thema Geld darstellt. Dazu wurden von der Lyrikerin Ulrike Gedichte, vom Dichter und Reimer Werner vorgelesen. Da ist es in der heutigen Zeit auch das richtige Thema, was den Menschen bewegt. Die Austellung der Künstlerin Christine kann noch weiterhin in der Stadtbücherei angesehen werden.