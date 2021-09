Das Komma-Planungsteam, das sich seit mehreren Jahren aus Akteur*innen der cse gGmbH, des Jugendamtes Essen, des ISSABs Uni DuE und der Kreativschule Rich zusammensetzt, lädt zu weiteren „Zeichnen im Grünen“ Aktionen in den Stadtteilen Karnap und Vogelheim ein. Die ersten erfolgreichen Aktionen in den vergangen zwei Monaten haben uns dazu veranlasst jeweils zu einer weiterer „Zeichnen im Grünen“ Aktion in Karnap am Samstag, 11.09.2021 (Evangelisches Gemeindehaus, Hattramstr. 33, 45329 Essen) und in Vogelheim am Sonntag, 19.09.2021 (Computainer, Stakenholt 24, 45356 Essen) von 14:00 – 17:00 Uhr einzuladen. An diesen beiden Aktionstagen ist die Allbau GmbH unterstützend dabei und versorgt alle Teilnehmenden mit Getränken. Die Teilnahme an den Aktionen ist kostenfrei, ebenso wird das nötige Material für das Zeichnen, das vor Ort gestellt wird. Also kommt vorbei und seid dabei! Fragen beantwortet Maya Mock vom ISSAB. Sie ist mobil unter 0163/3200304 oder per E-Mail unter: treffpunktsued.essen@gmail.com erreichbar.