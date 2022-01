Monheim. Das Basarteam der Katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius um Barbara Thomas freut sich über das großartige Ergebnis in Höhe von knapp 9.000 Euro, das in diesem Jahr durch verschiedene Spendenaufrufe zu Gunsten der Projekte der „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ aus Bogota eingegangen ist. So kamen allein bei einem Trauerfall, bei dem um Spenden für die Projekte der Schwestern gebeten wurde, 3.400 Euro zusammen. Die Kirchengemeinde stockte den Betrag der eingegangenen Spenden noch um rund 1.000 Euro auf, so dass den Schwestern in 2021 insgesamt 10.000 Euro zur Verfügung gestellt werden konnten.

Anne Blasberg, Mitglied des Basarteams, hat nicht damit gerechnet, dass diese Summe zusammenkommt, da aufgrund von Corona kein Adventsbasar durchgeführt werden konnte. Der Basar brachte immer die meisten Einnahmen. Daher erfolgten andere Aktion und zusätzliche Spendenaufrufe, die zu dieser Spendenfreudigkeit führten.

Die Not in Kolumbien ist nicht zuletzt auch durch Corona weiterhin sehr groß und die Schwestern benötigen mehr denn je jeden Euro, um die notwendigste Hilfe zu leisten. Die Lage der Bevölkerung in Kolumbien wird immer schwieriger. Ein Schutz vor der Pandemie ist kaum möglich. Da es keine geregelte Wasserversorgung gibt, kann noch nicht mal die Anweisung, sich die Hände regelmäßig zu waschen, eingehalten werden.“

Trotz der großen Summe, bleibt die Not in Bogota weiterhin groß, unterstreicht Katharina Niemeyer, Schatzmeisterin des Basarteams, und bittet daher erneut alle Gemeindemitglieder und Monheimer, weiterhin zu spenden, damit die hilfreiche und caritative Arbeit fortgeführt werden kann.“

Damit die Spenden direkt bei den „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ eingehen, bittet das Basarteam, die entsprechende Überweisung unmittelbar auf das nachfolgende Konto der Schwestern vorzunehmen: Generalat der „Schwestern vom armen Kinde Jesus“, IBAN: DE 17 3905 0000 0004 0441 11, Verwendungszweck: CAZUCA

Selbstverständlich werden die Schwestern eine entsprechende Bescheinigung für das Finanzamt ausstellen. Hierzu ist es allerdings erforderlich, dass auf dem Überweisungsträger die vollständige Adresse angegeben wird.

Das Basarteam bedankt sich schon jetzt bei allen Spendern für die erneute großzügige Unterstützung der zahlreichen caritativen Projekte der „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ in Kolumbien.