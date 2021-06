Mönchengladbach Gerkerather Mühle 29, am 29.05. 21 erhielten die Mieter:innen die Wassersperre für die gesamte Immobilie.

Wieder offensichtlich wurden die Abschläge für die Objekte an der Gerkerather Mühle von der DEGAG Neunte Wohnen / Altro Mondo (DEGAG Neunte Wohnen / Altro Mondo ist Vertragsinhaber bei der New Niederrhein Energie und Wasser GmbH ) nicht an die örtliche Versorgung gezahlt.

New Niederrhein Energie und Wasser GmbH kündigt Sperrung an

Konkret geht es um eine Summe in Höhe von 15.422,84 Euro die bis zum 18.05.2021 bei der New Niederrhein Energie und Wasser GmbH gezahlt werden sollten. Mahnungen wurden durch die Verantwortlichen offenbar ignoriert. Auch ein Aushang im Haus wurde nicht zum Anlass genommen zu zahlen. Das Ankündigungsschreiben von New Niederrhein Energie und Wasser GmbH liegt uns ebenfalls vor.

belvona GmbH schickt Anschreiben zu den Mietern



In diesem Anschreiben der belvona GmbH, was uns natürlich auch vorliegt, heißt es wörtlich: “Sie haben vom Versorger ein Anschreiben erhalten, in dem Sie über eine Wassersperrung zum 01.06.2021 Informiert werden. Sehen Sie dieses bitte als gegenstandslos an. Es wird zu keiner Sperrung der Wasserversorgung kommen. Bitte Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit, die Ihnen möglicherweise entstanden sind.”

Die Initiative Widerstand gegen Mietenwahnsinn MG



… Hatte sich eingeschaltet, um den Mietern vor Ort eine Unterstützung zu sein. Weder Wohnungsaufsicht noch die örtliche Politik sah sich offenbar in der Pflicht und imstande sich einzuschalten. Sie glänzten eher mit Untätigkeit und mit Ignoranz für das örtliche Problem. Es wurde auf schriftliche Beweise gepocht, um dann zu handeln, kaum lagen diese benötigten Beweise bei den Verantwortlichen vor, reichte dies immer noch nicht aus, um sich für die Mieter einzusetzen . Uns liegen umfangreiche Verläufe vor, woraus ersichtlich ist, dass hier umfangreiche Informationen vorlagen um zu handeln. Was geschah? Nichts wo den Mietern das Martyrium erspart wurde.

Susanne Hoppe von der Initiative Widerstand gegen Mietenwahnsinn MG, findet dazu klare Sätze:“Wir verstehen das Verhalten von seiten der Stadt und Politik nicht wirklich, man lässt Mieter und Mieterinnen schlicht allein mit dem Problem DEGAG, Altro Mondo, Belvona, die Stadt ist in der Pflicht zu handeln gegen so eine Wiederholungsmachenschaften”

Die Initiative Widerstand gegen Mietenwahnsinn MG hat einen starken Partner an ihrer Seite den Mieter Netzwerk Dortmund e.V.

“Wir stellen uns die Frage, wieso es immer erst so weit kommen muss, bis gehandelt wird, liegt das tatsächlich im Interesse der Vermietung. Auch wir sind der klaren Auffassungen das die Stadt und Politik in Mönchengladbach so langsam mal wach werden sollt, und nicht nur große Reden Schwingen, wenn es um Stimmenfang geht. Die Stadt ist in Handlungszwang wenn Mieter und Mieterinnen kein laufendes Wasser mehr in Ihren Wohnungen haben. Auch der Stadt Mönchengladbach dürfte mittlerweile bekannt sein das die Unternehmen DEGAG, Altro Mondo, Belvona, durchaus Probleme hervorrufen könnten, wie es Bundesweit schon Musterhaft bewiesen wurde.”erklärt der Vorsitzende Marco Krieg des Mieter Netzwerk Dortmund e.V.

Tipp:



Mieter und Mieterinnen müssen selbst Hartnäckig und mutig bleiben. Sie müssen sich Rechtsanwälte suchen und den Ämtern quasi auch auf die Nerven gehen, damit ihre Rechte auch von dort aus ernst genommen und durchgesetzt werden können. Ohne Mieter:innen Bekenntnis geht es nicht. Man muss sich auch helfen lassen und Hilfe annehmen wollen.

Wasserversorgung wurde gesperrt



Gestern Morgen erreichten uns viele Informationen aus Mönchengladbach Gerkerather Mühle 29, dass dort tatsächlich das Wasser abgesperrt wurde. Von einem Mitarbeiter der New Niederrhein Energie und Wasser GmbH. Die belvona GmbH soll laut Aussagen der Mieter des Hauses nicht erreichbar gewesen sein. Erst ab ca 15:10 Uhr hatte das Haus an der Gerkerather Mühle 29 wieder fließend Wasser.