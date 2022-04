Monheim. Die Nachfrage auf dem Monheimer Wohnungsmarkt ist weiterhin groß. Mit der Entscheidung zur Gründung der Monheimer Wohnen als städtischer Tochtergesellschaft hatte die Stadt 2016 früh die Weichen dafür gestellt, hier mit zur Angebotsdeckung, auch unter sozialen Gesichtspunkten sowie zur Qualitätssicherung aktiv beitragen zu können.

Ende März wurde der Vertrag für die Errichtung von weiteren 162 Wohneinheiten und einer Kita im Baumberger "Sophie-Scholl-Quartier" unterzeichnet.

Die 233 Wohnungen der Monheimer Wohnen im Quartier "Unter den Linden" sind nun vollständig vermietet und die 31 Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte an der Europaallee befinden sich bereits im Bau.

Im Auftrag der Monheimer Wohnen erstellt die Nesseler Bau GmbH in Baumberg die ersten 162 von am Ende über 200 Wohnungen sowie eine Kindertagestätte.

Die Nesseler Bau hat den Zuschlag für die beiden ersten von insgesamt drei Bauabschnitten erhalten hat, berichtet Timo Wilke, Projektleiter bei der Monheimer Wohnen. Die Erstellung erfolgt zum Festpreis in einer für alle Vertragsseiten hinsichtlich der Baukostenkalkulation nicht einfachen Zeit. Die Baugenehmigung liegt bereits vor und die vorbereitenden Erdarbeiten sind abgeschlossen. Im August sollen die Bagger einsatzbereit sein.

Auch im "Sophie-Scholl-Quartier" werden 30 Prozent der 201 Wohnungen sozial gefördert und können mit einem Wohnberechtigungsschein besonders günstig angemietet werden.

Vergeben wurden jetzt die 127 Wohneinheiten des ersten Bauabschnitts, dessen Fertigstellung für Mitte 2024 erwartet wird sowie der Auftrag für die 35 Wohnungen des zweiten Bauabschnitts. Die Kindertagesstätte, die von der AWO-Kita Geschwister-Scholl-Straße bezogen wird, soll bereits im ersten Quartal 2024 fertig werden. Auf dem alten Kita-Gelände soll dann, nach Abriss des ausgedienten Gebäudes, der dritte Bauabschnitt mit weiteren 39 Wohnungen erfolgen.

Daniel Fieweger, Geschäftsführer der Monheimer Wohnen, erklärt, dass auch im Sophie-Scholl-Quartier das Angebot von anderthalb- bis hin zu Fünf-Zimmer-Wohnungen reichen wird. Dazu wird es auch Balkone, Dachterrassen und kleine Gärten inklusive geben. Auch Tiefgaragen sind in Planung und der Außenbereich wird nach Abschluss der Arbeiten mit viel Grün gestaltet.

Die gesamte Stadt profitiert hiervon. Im Quartier unter den Linden wurden gut 70 Prozent der neuen Wohnungen durch Monheimer bezogen, die sich innerhalb der Stadt wohnlich verbessern wollten. Bei weiteren 16 Prozent der Wohnungen zog es die Mieter aus den umliegenden Gemeinden in die Stadt, in 9 Prozent der Fälle sogar von außerhalb des Rheinlands. Die letzten 5 Prozent der Wohnungen gingen nach ihrer Fertigstellung zunächst nicht mehr in den freien Markt, sondern wurden von der Stadt vorerst zur Unterbringung von geflüchteten Menschen, vor allem aus der Ukraine, angemietet.