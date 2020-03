Am Samstag trafen sich auf Initiative von Tierschützerin Doro Keuter wieder zahlreiche Helfer, um das letzte Kapitel des unrühmlich in die Medien gekommenen Wildgeheges in Essen-Schonnebeck einzuleiten.

Mit dabei: Die Tierschutzpartei Essen sowie zahlreiche Tierfreunde, die mit Kind und Kegel, Werkzeug und viel Motivation am Samstag morgens zum Helfen erschienen.

Trotz düsterer Prognosen spielte das Wetter mit, Doro hatte das Material organisiert und Torsten es mit dem von der Tierschutzpartei gebuchten Sprinter am Freitag in Willich abgeholt.

Wir konnten also pünktlich loslegen, luden Zäune, Leitern, Pfosten, Vorschlaghämmer etc. aus und begannen mit der Verteilung auf dem weitläufigen Gelände.

Der Sinn der Zaunaktion lag darin,dass die verbliebenen vier Rehe, die dem Abschuss entkommen konnten (die WAZ und Radio Essen berichteten darüber), in dem nun neu eingezäunten Gelände betäubt und sicher in ihr neues Domizil überführt werden können.

Der alte Zaun war marode und ließ viele Schlupfmöglichkeiten für die Tiere zu.

Dadurch bestand Gefahr für den Straßenverkehr und selbstverständlich auch für das Damwild.

Mit ca. 20 Personen legten wir los, trennten alte Zaunabschnitte ab, schlugen neue Pfosten ein (entsprechend der Verordnung des Veterinäramts), rodeten Gestrüpp und brachten die neuen Drahtzäune an. Flatterband dient zusätzlich als Schutz des Damwildes, damit es in Panik nicht in die Zäune läuft.

Die Stimmung war gut, jeder half seinen Fähigkeiten entsprechend mit und mit dieser hervorragenden Teamarbeit konnten wir das Projekt gegen nachmittag abschließen.

Herzlichen Dank an alle Helfer und speziell an Doro, die dieses Projekt zum Wohle der Tiere mit viel Engagement ins Leben rief.

Für die Tierschutzpartei waren Thorsten, Lennard und Bernd dabei, die Ratsfraktion Tierschutz/Sozial Liberales Bündnis wurde durch mich vertreten.

Wenn die Tiere zur Ruhe gekommen sind, sich an das neue Gehege gewöhnt haben, werden sie in ihr neues Zuhause geführt.