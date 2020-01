Mehrere hundert Kritiker vom Datteln 4 haben am Freitag gegen das Steinkohlekraftwerk protestiert. Die Klimabewgung Freidays for Future und der BUND hatten dazu aufgerufen, Laut Polizei nahmen an der Protestaktion rund 350 Personen teil. Wie berichtet, hatte die NRW-Landessregierung angekündigt, dass das Kraftwerk ans Netz gehen soll. Betreiber ist das Unternehmen Uniper.