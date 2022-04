Presserklärung der AKtion Partei für Tierschutz, Landesverband Nordrhein-Westfalen:

Am Freitagmorgen (1. April 2022) wurde auf dem Naturreitplatz am Schloß Wickrath eine tote, geköpfte Gans gefunden. Die Polizei kam und nahm den Vorfall auf. Es wurde entschieden, die trauernde und unverletzte Partnergans dort zu lassen.

Am Freitagnachmittag stellten Tierliebhaber und Tierschützer fest, dass nun auch die Partnergans getötet wurde. Zeugen berichteten, dass sie einen Mann gesehen haben, der seinen Hund dort frei laufen lässt und so abgerichtet haben soll, dass er schon seit Jahren Tiere jagt und tötet.

Walter Hermanns, Landesvorsitzender der Aktion Partei für Tierschutz – TIERSCHUTZ hier! in Nordrhein-Westfalen erklärt: “Hallo? Was ist da los? Wie kann es sein, dass rund um die Wasserschlossanlage an der Niers Tiere wiederholt geqäult und getötet werden? Was unternehmen der Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung und Politik vor Ort zum Schutz der dort lebenden Tiere? Wie viele Anzeigen muss die Polizei noch aufnehmen, bis man den oder die Täter bestraft? Welchen Stellenwert hat das Staatsziel aus Artikel 20a Grundgesetz: 'Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung'?

Wir fordern den Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung und Politik vor Ort auf, sowohl den Grundrechten der Mönchengladbacher Bürger als auch dem Staatsziel Tierschutz Geltung zu verschaffen.”

