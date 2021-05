Essen stellt sich ja gerne als radfahrfreundlich hin. Für Radfahrer werden Straßen halbiert, Radwege gebaut, Verkehrswege geändert. Nur nicht in Dilldorf. Da werden die Radfahrer in eine gesperrte Straßen geleitet und dadurch erheblich gefährdet.

Die Dilldorfer Straße ist ab Kirche in Richtung Deilbachtal wegen einer Baustelle gesperrt, in der Gegenrichtung offen. Nun führt aber eine viel befahrene Radstrecke genau durch diese Straße, aus Richtung Baldeneysee in Richtung Deilbachtal - neuer Radweg nach Nierenhof. Diese Strecke ist auf allen Karten sowie im Internet aufgeführt, was viele und auch ortsunkundige Radler nach Dilldorf bringt. Als jetzt aber dieser Streckeabschnitt gesperrt wurde, hat man die Radroute und die Radler einfach ignoriert. Der Wegweiser weist auch weiterhin direkt in die gesperrte Straße, in die man aber auf Grund der Beschilderung eindeutig nicht einbiegen darf.

Was passiert? Die Radler fahren trotzdem - auf der falschen Seite, auf der Gegenfahbahn, und bringen sich und andere in Gefahr. Natürlich dürfen sie das nicht, aber wo ist die Lösung? Es gibt kein einziges Hinweisschild für Radfahrer, keine Umleitung - wohin auch? Über die Nierenhofer Straße bis zum Eisenhammerweg, hat mir der zuständige Mitarbeiter der Stadt gesagt. Wie bitte? Familie, Kinder, Senioren sollen auf der Nierenhofer Straße fahren? Ist das nicht ein wenig zynisch? Und - wie kommen Ortsunkundige denn überhaupt dahin? Da muss man sich schon auskennen.

Nun hat man auch noch eine Fußgängerampel eingerichtet, die aber aus der Gegenrichtung nicht zu erkennen ist. Da sausen also Rennradfahrer in die gesperrte Straße, während dort die Fußgänger GRÜN haben und sich sicher fühlen. Natürlich dürfen Radler dort nicht fahren, die Realität ist aber eine andere, und wenn ihnen die Verantwortlichen keinerlei Hinweise anbieten, provozieren sie dieses Verhalten.

Heute beobachtete ich eine größere Gruppe von Familien, alle mit Kindern, die teils selbst fuhren, teils mit ihren kleinen Rädern "angehängt" waren, teil in Anhängern gezogen wurden. Als die alle in die Gegenfahrbahn einfuhren, blieb mir die Luft weg und ich habe gehofft, dass jetzt bitte kein Auto von unten kommen möge. Glück gehabt. Das waren mit Sicherheit keine Verkehrs-Rowdies, sondern Eltern, die auf die Verkehrstüchtigkeit ihrer Kinder achten und sonst vermutlich gute Vorbilder sind. Dass sie sich so verhalten haben, liegt in erster Linie an der falschen und fehlenden Beschilderung.

Bei der Stadt habe ich nichts erreicht. Verboten, basta. Ich selbst schiebe mein Rad an dieser Stelle über den Gehweg bis zum Ende der Baustelle. Mein Vorschlag, dies durch ein Schild für alle Radler anzuzeigen, wurde als unzumutbar für diese abgelehnt. Schieben geht gar nicht.

Ja, was nun? Es wird noch ein paar Wochen dauern. Hoffentlich geht das alles gut.....