Am Samstag haben die Grünen und ihr Bürgermeisterkandidat Ulrich Gorris die Naturarena in Bislich besucht. Gregor Alms, einer der Initiatoren und absoluter Kenner des Areals hat eindringlich auf die Herausforderungen durch den Klimawandel, intensive Landwirtschaft und Flächenversiegelung für unsere heimischen Lebewesen und Biotope hingewiesen. Trotz der großen Anstrengungen der Naturschützer sind bei uns in NRW fast die Hälfte aller Arten gefährdet. Besonders stark ist der Rückgang bei Insekten und am Boden brütenden Vögeln zu beobachten. Aus diesem Grund haben die Umweltverbände BUND, LNU und NABU die „Volksinitiative Artenschutz“ gestartet. Kommen 66.000 Unterschriften zusammen, muss sich der Landtag mit den acht konkreten Forderungen befassen. Die Grünen haben direkt vor Ort unterschrieben. „Wir werden bei unseren Infoständen im Wahlkampf immer einige Unterschriften dabei haben, damit auch dort Bürgerinnen und Bürger unterschreiben können,“ verspricht Ulrich Gorris. Darüber hinaus fordert die Ratsfraktion der Grünen den Stadtrat auf, die Ziele und Forderungen der „Volksinitiative Artenschutz“ zu unterstützen.

Der vollständige Wortlaut des Antrags: https://www.gruene-wesel.de/gruene-unterstuetzen-die-volksinitiative-artenschutz/