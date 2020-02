Unter dem Motto ‚Pflege führt!‘ bietet das Department für Pflegewissenschaft der Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum) für Pflegefachpersonen im Alter von bis zu 35 Jahren einen kostenfreien fünftägigen Kurs zum Thema ‚Führung‘ an.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Jahr 2020, das Jahr des 200. Geburtstags von Florence Nightingale, zum ‚Internationalen Jahr der Pflegekräfte und Hebammen‘ erklärt. Nightingale war britische Krankenschwester, Statistikerin und Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege.

Der Kurs für Pflegekräfte der hsg Bochum ist ein Beitrag der Hochschule im Rahmen des ‚Internationalen Jahres der Pflegekräfte und Hebammen‘. „Im Gesundheitswesen stehen die Zeichen nicht nur politisch auf Veränderung und diesen Wandel möchten wir mit diesem Seminar im Rahmen der WHO-Aktion unterstützen! Wir stehen für eine selbstbestimmte und aktive Pflege, die in der Praxis den Pflegeprozess autonom leitet“, erklärte Prof. Dr. André Posenau, der an die hsg Bochum die Professur für Interaktion und interprofessionelle Kommunikation in Pflege und Gesundheitsfachberufen innehat.

Der fünftägige Kurs in der hsg Bochum auf dem Gesundheitscampus NRW hat das Ziel, mit Pflegekräften, die am Anfang ihrer Karriere stehen, das Thema Personalführung zu erarbeiten.

Pflegepersonal kommt in der Praxis meist auf Fall- oder Organisationsebene eine Schlüsselposition zu, die sogenannte Führungskompetenzen erfordert. Immer öfter müssen auch Pflegekräfte im klinischen Alltag Entscheidungen treffen oder kooperativ-koordinierend herbeiführen - sowohl im Setting Krankenhaus als auch in der ambulanten Versorgung. Damit die Pflegekräfte in diesen konfliktbehafteten Situationen kompetent und klient*innenorientiert handeln können, werden sie im Rahmen des Kurses geschult.

Flankiert werden die fünf Seminartage, die Anfang April starten und im November enden, durch einen Onlinekurs, in dem Teilnehmende alle Unterlagen und weitere Fortbildungsmöglichkeiten um Beispiel zum Thema Projektmanagement vorfinden.

Das Seminar schließt mit einem Zertifikat der hsg Bochum ab. Anmeldungen sind über die hsg-Homepage per Mail möglich. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Dies sind die fünf Seminartage: 2. April, 18. Juni, 8. und 9. Oktober und 20. November 2020.