Köln. Die Gesichter von MontanaBlack, Rewinside und Gzuz, einer der erfolgreichsten YouTuber und Streamer, prangten auf vermeintlichen Wahlplakaten zur Bundestagswahl. Das sorgt für Verwirrung in der Kölner Innenstadt, doch wer steckt dahinter?

In der Kölner Innenstadt haben sich in den vergangenen Tagen wohl viele Passantinnen und Passanten gewundert. Der Grund: An der meistbesuchten Einkaufsstraße, der Schildergasse, sowie am Neumarkt und rundherum hingen plötzlich Wahlplakate, auf denen bekannte deutsche YouTuber zu sehen waren.

Doch wie hängt es mit der Bundestagswahl zusammen?

Verantwortlich für die Aktion ist der YouTuber Dave, mit vollem Namen David Heinrichs. Er hat sich die Aufgabe gemacht, öffentlich auf die Bundestagswahl aufmerksam zu machen, damit sich mehr junge Menschen mit der Bundestagswahl beschäftigen.

Seine Idee ging auf. Schon nach wenigen Stunden werden Fotos von diesen Wahlplakaten auf Social Media Plattformen wie Twitter oder TikTok geteilt.

Farblich ähneln die Wahlplakate teilweise bekannten Parteien und auch der Inhalt einiger YouTuber Wahlplakate spiegelt sich in einigen Parteien wieder.

„Cannabis für alle“ heißt es auf dem Wahlplakat mit Papaplatte und ,,Nein zu 50% an den Vaterstaat!“ auf dem Wahlplakat mit dem Streamer Montanablack.