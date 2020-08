Vier Wochen lang haben zwei Gelderner Schulen in den Sommerferien das Gemeinschaftsprojekt summer sChOOL 2020 erfolgreich gestemmt. Etwa 140 Kinder der Jahrgänge 5 und 6 beider Schulen wurden in zwei Blöcken in insgesamt 15 kleinen Lerngruppen unter strenger Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen unterrichtet. Den engagierten Pädagoginnen und Pädagogen sowie übrigen Mitarbeiter_innen wie Schulsozialarbeiterinnen, Sozialpädagog_innen, Lerntherapeutin, Lernassisten_innen usw. beider Schulen, die sich freiwillig gemeldet hatten, um an diesem Projekt mitzuarbeiten, standen dabei nahezu 40 Patenschülerinnen und -schüler aus den Jahrgängen 9 und 10 der Realschule sowie anderer weiterführender Schulen zur Seite.

„Schule und Unterricht mal etwas anders“ – so empfanden alle Beteiligten des Projekts die vierwöchige intensive Zeit. Die Idee hierzu war nicht zuletzt aus einem Wunsch vieler Eltern nach einem zusätzlichen Lernangebot während der Sommerferien entstanden, da es einigen Kindern während der Phase des home schooling in Folge der Schulschließungen während der Corona-Pandemie aus den verschiedensten Gründen teilweise schwerfiel, die angebotenen Lerninhalte zu erarbeiten.

Dreimal wöchentlich hatten die beiden Projektleiter – Dr. Birgit Hartmann, stellvertretende Schulleiterin der Gesamtschule, und Torben Sowinski, stellvertretender Schulleiter der Realschule – das Lernangebot für die Kinder in den mobilen Klassenräumen der Gesamtschule an der Königsberger Straße organisiert. Auch dank der Unterstützung durch den Schulträger, der sich für die Organisation des ÖPNV in den Sommerferien und für die Einhaltung der Hygienestandards in den Unterrichtsräumen verantwortlich zeigte, wurde die summer sChOOL 2020 ein voller Erfolg.

Bereits nach den ersten 14 Tagen zeichnete sich ab, dass dieses Gemeinschaftsprojekt offenbar mitten ins Herz getroffen hat. Die Rückmeldungen von Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen sowie die Berichterstattungen in der lokalen Presse, die Kommentare in den sozialen Medien und die enthusiastischen Besuche einiger Kommunalpolitiker ließen zum damaligen Zeitpunkt bereits darauf schließen, dass das Gemeinschaftsprojekt auch über die Grenzen Gelderns hinaus mit großem Interesse wahrgenommen wurde. Und auch der im Vorfeld geäußerten Begeisterung für das Projekt von Seiten der Fördervereine beider Schulen sowie des RotaryClub Geldern, die summer sChOOL 2020 in finanzieller Hinsicht unterstützten, konnte man durch eine gute und strukturierte Planung im Vorfeld und den engagierten und empathischen Einsatz aller Beteiligten sicher gerecht werden!

Den über 140 Kindern wurde in erster Linie Unterricht in den Fächern Englisch und Mathematik angeboten; zusätzlich konnte das Organisationsteam mit tatkräftiger Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen und der Patenschülerinnen und -schüler einen DaZ-Kurs (Deutsch als Zielsprache) für nicht-muttersprachliche Kinder durchführen.

Ziel der etwas anderen Unterrichtsgestaltung war es, mit den Kindern in einer sehr angenehmen Lernatmosphäre ohne Notendruck sowohl Unterrichtsinhalte aus der Zeit der Schulschließung zu wiederholen als auch Grundlagen des gesamten Schuljahres zu vertiefen. Durch die Unterstützung der zahlreichen Patenschülerinnen und -schüler, die ebenfalls für eine kleine Aufwandsentschädigung freiwillig ihre Ferienzeit „opferten“, konnten die 5er und 6er dabei individuell betreut und gefördert werden.

Summer sChOOL 2020 – das innovative Projekt zweier Gelderner Schulen unter dem Motto „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist- es wär‘ nur deine Schuld, wenn sie so bleibt“ (diese Liedzeile eines bekannten Songs von Die Ärzte darf mit freundlicher Genehmigung des Managements als Motto verwendet werden! ) konnte am letzten Tag mit einem Besuch des Bürgermeisters, Herrn Sven Kaiser, und mit äußerster Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen werden.