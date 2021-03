Waschen, schneiden, legen, föhnen. Das war zweieinhalb Monate nicht möglich, die Friseurgeschäfte hatten im Lockdown geschlossen. Doch das ist seit dem 1. März 2021 vorbei. "Du kannst es ja noch!", grinst Rita Fechner aus Herten-Disteln, gerade um einige Haare erleichtert, ihre Friseurin Gabi an. Sie gehört zu den Glücklichen, die einen der ersten Friseurtermine im Vest ergattert haben. "Gerechnet habe ich damit nicht, aber es war dringend nötig!"

Herten. Montagmorgen, 9 Uhr. Nach zweieinhalb Monaten Pause kann Christa Lucena ihren Salon "Friseur-team Piayda" endlich wieder eröffnen. "Schon der erste Lockdown im März/April 2020 war schlimm, aber die vergangenen zweieinhalb Monate waren noch mal härter", erzählt die Inhaberin. Seit 31 Jahren ist sie selbstständig, mit dem Geschäft in Herten-Disteln feiert sie im kommenden Jahr 30-jähriges Bestehen. Nie zuvor blieb der Laden über eine so eine lange Zeit geschlossen - und damit das ganze Team unbeschäftigt. "In dieser Zeit wurden viele Online-Weiterbildungen angeboten, die wir auch genutzt haben. Auch Produkte und Zweithaar durften außer Haus verkauft werden. Sonst blieb das Licht hier aber aus, obwohl wir als Friseure natürlich immer wieder auch privat angesprochen und um Ausnahmen gebeten wurden, aber das geht natürlich nicht."

Ein bisschen Bewegung kam schon im Februar wieder auf, als der 15. als möglicher Öffnungstermin medial und politisch zur Debatte stand. Viele Kunden meldeten sich telefonisch zurück und vereinbarten vorsorglich Termine, daraus wurde aber zunächst nichts. Als dann die erlösende Nachricht vom 1. März verbreitet wurde, stand erst einmal eine Grundreinigung ins Haus - und dann füllte sich auch das Terminbuch schnell wieder.

Im Lockdown Locken selbst geschnitten

"Ich habe vor drei Wochen das erste Mal wieder angerufen und es dann immer wieder probiert", erinnert sich Rita Fechner. Sie ist Stammkundin, kommt normalerweise alle sechs Wochen zum Nachschneiden. Zuletzt saß sie im November auf dem Friseurstuhl. "Und eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ich wegen des großen Ansturms jetzt noch einige Wochen mehr auf einen Termin warten muss, aber ich hatte Glück", freut sich die 70-Jährige. Bei ihrer Friseurin Gabi Kind, die sich ihre Naturlocken im Lockdown übrigens selbst geschnitten hat, fühlt sie sich gut aufgehoben. "Die weiß genau, welche Kurzhaarfrisur ich möchte - und in den Wochen im Lockdown hat sie auch nix verlernt", ist die Hertenerin erleichtert, dass die Haare jetzt endlich fallen. "So lang wie jetzt hab ich sie schon ewig nicht mehr getragen. Aber so ging es ja allen, deshalb ist es auch nicht so schlimm aufgefallen", nimmt sie die Umstände mit Humor. So wie viele andere, die seit Wochen ihre Wuschelköpfe unter Hashtags wie #coronahair in den sozialen Netzwerken gepostet haben.

Für die Friseure bleibt es dennoch weiter eine herausfordernde Zeit. "Wir müssen immer Acht geben, wie viele Kunden in den Salon dürfen und wie wir sie setzen", erklärt Christa Lucena. Momentan seien es maximal sieben Kunden statt sonst zwölf, ein Platz dazwischen bleibt wegen der Abstandsregel grundsätzlich frei.

Masken bleiben wichtig

Auch Masken müssen weiter von Kunden und Personal getragen werden. Und dann ist da ja auch noch der finanzielle Aspekt. 90 Prozent könne sie jetzt über den Steuerberater als Überbrückungshilfe geltend machen, erklärt die Inhaberin, für die fehlenden Lebenshaltungskosten der letzten Wochen hingegen kommt niemand auf. Jetzt soll das Geschäft aber erst mal wieder brummen und für Aufschwung sorgen - an einen weiteren Lockdown will in der Branche niemand denken.