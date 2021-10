Viele Jugendliche sind kreativ und technisch begabt und möchten diese Fähigkeiten in ihrem späteren Beruf verwirklichen. Das Berufskolleg für Technik und Gestaltung Gelsenkirchen berät am Montag 15.11.2021 um 18 Uhr über Abitur und Fachhochschulreife in Ingenieurwissenschaften/-technik, Informationstechnik und Gestaltungstechnik.

Die Allgemeine Hochschulreife erreicht man am Technischen Gymnasium in den Schwerpunkten Ingenieurwissenschaften oder Technische Informatik. Der Weg zur Fachhochschulreife ist möglich über die dreijährigen Höheren Berufsfachschulen Gestaltungstechnik und Informationstechnik, die außerdem eine Assistent*innen-Ausbildung nach Landesrecht beinhalten. Außerdem gibt es den als Modellversuch neu eingeführten Bildungsgang Ingenieurtechnik (2 oder nach Wahl 3jährig, dann ebenfalls mit Assistent*innen-Ausbildung). Alle Bildungsgänge sind Bafög-berechtigt.

Die Veranstaltung wird zwecks Einhaltung von Covid-19-Regelungen stattfinden in unserer großen Pausenhalle am Nebenstandort Grimmstraße 44 in Gelsenkirchen-Heßler.

BTG - hoher Praxisanteil und Auslandsaufenthalte

Durch den hohen Praxisanteil sowie umfangreiche Berufspraktika bieten diese Bildungsgänge Schüler*innen einen guten Einblick in die Berufswelt und bereiten vor auf kreativ-technische Studiengänge. Als Europaschule organisiert das BTG regelmäßig Schüleraustausch mit europäischen Ländern und der französischen Insel La Réunion.

Wo findet der Info-Abend statt?

15.11.2021, 18 Uhr, BTG-Nebenstandort Grimmstraße 44, 45883 Gelsenkirchen-Heßler, große belüftete Pausenhalle/3-G-Regeln - für Schüler genügt ein aktueller Schülerausweis als Testdokument. Sollten sich Veränderungen ergeben aufgrund aktueller Covid-19-Regeln, so findet man diese Informationen auf der Homepage: www.btg-ge.de

Standorte des BTG

Das Sekretariat finden Sie am Hauptstandort Overwegstraße 63, 45881 Gelsenkirchen (Nähe Musiktheater). Die Bildungsgänge Technisches Gymnasium sowie Ingenieurtechnik (FHRs) und Informationstechnik (FHR) werden dort unterrichtet, Gestaltungstechnik an der Grimmstraße 44.

Beide BTG-Standorte sind gut erreichbar über den ÖPNV - besonders aus den Städten Bottrop, Gladbeck, Essen, Bochum und Herne.

Kontakt

Berufskolleg für Technik und Gestaltung der Stadt Gelsenkirchen

Uwe Krakau, Schulleiter

Overwegstraße 63, 45881 Gelsenkirchen

Telefon: 0209 45 03 10

E-Mail: berufskolleg@btg-ge.de

Website: www.btg-ge.de