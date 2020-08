Jupp unner de Böcken

Am Südufer des Halterner Stausee und in der Nähe der Westruper Heide gibt es diesen rustikalen Biergarten. Seit über 70 Jahren in Familienhand.

Wie sagte schon der Großvater:

“Eine ruhige Quelle in hektischer Zeit!”

Besuchen sie auch Baum 17