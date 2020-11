Die Notfallseelsorge des Evangelischen Kirchenkreises An der Ruhr bildet im kommenden Jahr wieder neue ehrenamtlich Mitarbeitende aus und bietet für alle Interessenten für Mittwoch, 2. Dezember, einen Informationsabend per Videokonferenz an. Wer sich anmeldet, bekommt die nötigen Zugangsdaten. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Lehrgang wird gemeinsam von der Mülheimer und Essener Notfallseelsorge angeboten. Los geht's am Mittwoch, 13. Januar, die Kursdauer ist bis September 2021 geplant. Kursorte sind abwechselnd in Essen und in Mülheim. Hinzu kommen drei Ausbildungswochenenden.

Themen der qualifizierten Ausbildung sind Grundlagen der Traumapsychologie und Kommunikation, Umgang mit Belastungsreaktionen und die Strukturen bei Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und in der Kirche. Hinzu kommen Einsatzpraktika im Rettungsdienst und bei der Polizei. Wer sich für den Dienst in der Notfallseelsorge interessiert, sollte sich auch in schwer zugängliche Verhaltensweisen einfühlen können, körperlich und seelisch belastbar sein, aber auch zur Selbstreflexion bereit und zur Distanzierung fähig sein, um eigene Reaktionen einordnen zu können.

14 Tage im Jahr Rufbereitschaft

Notfallseelsorger verabschieden Verstorbene auf Wunsch der Angehörigen mit einem Gebet oder christlichen Ritual. Daher sollten sie Mitglied einer christlichen Kirche sein. Ebenfalls vorausgesetzt wird ein Mindestalter von 35 Jahren. Wer die Ausbildung absolviert, sollte bereit sein, anschließend an insgesamt 14 Tagen im Jahr an der die Rufbereitschaft der Notfallseelsorge teilzunehmen.

Die Ausbildung ist für die Ehrenamtlichen kostenfrei. Nach Abschluss des Kurses findet ein persönliches Gespräch über die weitere Mitarbeit statt, einen Anspruch auf Mitwirkung in der Notfallseelsorge gibt es nicht. Ansprechpartnerin ist Elke Lohmar-Bärz, Assistentin der Notfallseelsorge, erreichbar montags bis donnerstags, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, unter der Rufnummer 455-36349 oder per E-Mail an lohmar-baerz@kirche-muelheim.de.