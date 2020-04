Ihr habst Lust darauf, eine Karriere im Bereich Social Media zu starten? Dann ist eine gute Bewerbung die Grundlage. Wir zeigen euch, wie es geht!

Social Media Bewerbung richtig schreiben

Ihr möchtet eine Karriere als Social Media Manager beginnen? Oder habt ihr bereits Erfahrungen in diesem Berufsfeld gesammelt und seid auf der Suche nach neuen Herausforderungen? Dann ist die richtige Bewerbung der Schlüssel zum Erfolg. Denn auch in dieser vergleichsweise jungen Branche öffnet der richtige erste Eindruck Türen. Die Konkurrenz ist groß. Sich hier von anderen abzusetzen wird zunehmend schwerer. Denn wenn es jungen, aufstrebenden Social Media Managern an einem nicht mangelt, dann an Kreativität und Drive.

Eine gute Social Media Bewerbung überzeugt in allen Bereichen. Vom Grundlayout über den Inhalt bis hin zur Optimierung auf die individuelle Stellenausschreibung. Gerade Neulinge der Branche tun sich jedoch schwer, hier die passenden Inhalte zu schaffen. Wir haben die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengestellt. So könnt ihr garantiert einen positiven Eindruck hinterlassen.

Social Media Manager/-in als Ausbildung

Das Profil des Social Media Managers lässt sich nicht standardisieren. Der Job bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich, die durch ganz unterschiedliche Bewerber bewältigt werden können. Aktuell gibt es den Job des Social Media Managers noch nicht als separaten Ausbildungsberuf. Daher ist es für viele Unternehmen nicht einfach, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Wo im klassischen Ausbildungsberuf eine Qualifikation nachgewiesen werden kann, muss der Arbeitgeber hier häufig auf die Erfahrung der Bewerber schauen.

Aber die steigende Nachfrage aus der Branche für ein qualifiziertes Personal hat dazu geführt, dass zunehmend passende Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Um eine Karriere in den sozialen Medien starten zu wollen, könnt ihr daher auf diverse Kurse zurückgreifen. Viele werden als Fernstudium angeboten. Ideal, um eine Weiterbildung während der Arbeit zu realisieren. Einfache Kurse haben eine Dauer von zwei bis vier Monaten. Andere Angebote erstrecken sich über zwei Jahre.

Social Media Manager – Was erwartet euch im Arbeitsalltag?

Aufgaben, Tätigkeiten und Einsatzorte – was genau macht den Job eines Social Media Managers aus? Es ist gar nicht so einfach, eine Checkliste für diesen Beruf zu erstellen. Denn abhängig vom Arbeitgeber fallen die Aufgaben recht unterschiedlich aus. Klar ist, dass die Sozialen Medien in der Regel von allen Firmen weitläufig genutzt werden, und somit die Betreuung der klassischen Plattformen in jedem Fall zu den täglichen Aufgaben gehört:

• Instagram

• Twitter

• Facebook

• Google+

Es kommen regelmäßig neue Netzwerke hinzu, wie etwa TikTok. Für eine Stelle im Management sind Erfahrungen in diesem Bereich daher wichtig.

Wie das jeweilige Medium zu nutzen ist, wird durch viele Faktoren bestimmt. Als Sozial Media Manager kann es sein, dass du koordinierte Kampagnen für alle Plattformen erstellen musst. Oder es gibt einen Redakteur, der sich um die Inhalte kümmert, und ihr übernehmt die Auswertung der Kampagnen und handhabt die Werbung.

Ihr könnt diese Aufgabe häufig aus dem Home-Office erledigen. Aber vor allem große Firmen legen noch immer Wert darauf, dass ihr als persönlicher Ansprechpartner vor Ort seid.

Welche Qualifikationen braucht ein Social Media Manager?

Da es noch keine klassische Ausbildung und auch kein Studium für den Beruf des Social Media Managers gibt, kann euer Lebenslauf ganz unterschiedlich aussehen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Der perfekte Kandidat bringt bereits Erfahrung im Umgang mit den sozialen Medien mit sich. Häufige erforderliche Qualifikationen für eine Position im Management sind die folgenden:

• Studium im Bereich Marketing oder Kommunikationswissenschaften

• Ausbildung oder umfassende Berufserfahrung im Bereich Marketing

• Sicherer Umgang mit allen sozialen Medien

• Erfahrungen mit Google AdWords und Affiliate Netzwerken

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Hinzu kommen diverse Softskills wie kreatives Denken, Leistungsfähigkeit, auch unter hoher Belastung, und Teamfähigkeit.

Erfahrungen als Werkstudent oder während eines Praktikums werden ebenfalls gern im Lebenslauf gesehen. Vor allem Berufseinsteiger können so nachweisen, dass sie bereits in einem relevanten Arbeitsumfeld tätig waren.

Junior Positionen bieten einen guten Einstieg in die Branche. Dafür sind die Anforderungen in der Regel geringer. Firmen suchen dann zum Beispiel einen Mitarbeiter, der sich um einen Blog kümmert oder Online-Inhalte lediglich optisch aufarbeitet.

Tipps für ein besseres Bewerbungsanschreiben als Sozial Media Manager

Ob ihr als Quereinsteiger den Weg in die Branche sucht oder eine bereits bestehende Karriere auf das nächste Level bringen möchtet, mit ein paar Tipps und Tricks sticht eure Bewerbung hervor:

• Inhalte kurz, knapp und übersichtlich gestalten

• Design und Farben an das Branding des Unternehmens anpassen

• Nutzt ein aussagekräftiges Bild

• Relevante Stärken separat hervorheben

Für das Design einer Bewerbung könnt ihr ganz bequem online ein Muster herunterladen. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass auch andere Bewerber das gleiche Muster nutzen – das ist nicht sonderlich kreativ. Am besten die Zeit investieren, um ein individuelles Design zu erstellen. Die Farben für jede Bewerbung den Farben des Unternehmenslogos anpassen. Das spricht die Mitarbeiter im Personalwesen unbewusst positiv an.

Hebt die relevante Qualifikationen hervor. Seid ihr zum Beispiel eine Steuerfachkraft und ihr hab ein Jahr in Australien gelebt, dann hebt hervor, dass eure Englischkenntnisse exzellent sind – legt den Fokus nicht auf die Ausbildung, die für den Job nicht relevant ist. Entscheidet euch für ein Foto, das eure Persönlichkeit hervorhebt. Das klassische Bild vor dem weißen Hintergrund mit weißem Kragen ist nicht mehr up to date.

FAQ - Social Media Bewerbung

Welche Angaben sind für die Social Media Manager Bewerbung wichtig?

Neben den persönlichen Daten solltet ihr vor allem alle Daten und Nachweise integrieren, die für die Position relevant sind. Auch private Projekte, wie etwa ein erfolgreicher Instagram-Account, können hier präsentiert werden.

Die Bewerbung schriftlich oder online einreichen?

Beide Bewerbungswege haben Vor- und Nachteile zu bieten. Die schriftliche Bewerbung wird mit Sicherheit hervorstehen, da solche Unterlagen immer häufiger online eingereicht werden. Gleichzeitig könnte der Mitarbeiter vom Personalwesen infrage stellen, warum ein angehender Social Media Manager die Online-Plattform nicht nutzt.

Gibt es gute Vorlagen online?

Es gibt kostenlose Vorlagen, die helfen, schnell eine gute Bewerbung zusammenzustellen. Bezahldienste helfen dabei, einen individuellen Lebenslauf zu erstellen. Im Idealfall nehmt ihr euch die Zeit, die Bewerbungsunterlagen selber zu erstellen.

Fazit – Checkliste für die Bewerbung zum Social Media Manager

Die Tätigkeit der Social Media Manager wird zunehmend relevant für Unternehmen aller Branchen. Wenn ihr einen Job in diesem Feld sichern möchtet, ist die Bewerbung der erste wichtige Schritt. Mit einem guten Design und den richtigen Inhalten könnt ihr euch von eurer besten Seite präsentieren.

• Ein individuelles Design erregt Aufmerksamkeit.

• Für das Foto auf einen 0-8-15 Headshot verzichten.

• Relevante Qualifikationen hervorheben.

• Inhalte gut übersichtlich präsentieren.

• Auch private Projekte benennen – Instagram, Twitter und Co.

Extra Tipp: Wenn es euch möglich ist, den Namen des Recruiters herauszufinden, der die Unterlagen bearbeitet, erstellt ein persönliches Anschreiben. Wird die Person direkt von euch angesprochen, sammelt ihr gleich ein paar Extrapunkte. Benennt im Anschreiben auch bereits laufende Social Media Kampagnen, die euch von dem Unternehmen aufgefallen sind. So zeigt ihr, dass ihr euch mit der Firma beschäftigt habt und bereits einen Einblick in das aktuelle Geschehen habt.