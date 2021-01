In Folge des Lockdowns findet die Aufnahme am Berufskolleg Hilden auf der Grundlage der eingereichten Anmeldunterlagen sowie digitalen und telefonischen Rückfragen statt - Beratungstermine vor Ort sind vorerst nicht möglich. Zusätzliche persönliche Beratungen werden später angeboten, diese können auch noch nach dem Lockdown erfolgen.

Anmeldungen erfolgen per Post

So reichen Schüler ihre Anmeldung für den Schulplatz ein: "Die Schüler senden uns ihre vollständigen Anmeldeunterlagen als Kopien per Post zu oder werfen diese in Ausnahmefällen in ein eigens hierfür vorbereitetes Postfach in der Schule ein - bitte auf Ausschilderung achten. Wir bearbeiten dann die Anmeldungen und melden uns bei Ihnen", erklärt die Schulleitung.

In eindeutigen Fällen erhalten Bewerber für das Berufskolleg umgehend eine Aufnahmezusage. Eindeutige Fälle weisen unter anderem folgende Punkte auf: Es besteht Berufsschulpflicht, die Schule ist fachlich und/oder regional zuständig, der erforderliche Abschluss wird wahrscheinlich erreicht (= Eignung auf Grund der Halbjahresprognose), das Interesse an der Fachrichtung besteht (= Neigung).

Bewerber sollten darauf achten, leserliche und korrekte Angaben zu machen - besonders bei Telefonnummern, Adressen und Mailadressen - damit die Schulleitung des BK Hilden Europaschule mit ihnen in Kontakt treten kann. Sollten sich die aktuellen Regelungen zum Lockdown ändern, informiert die Schulleitung umgehend.