Der Studienbereich Physiotherapie der Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum) lädt zu zwei virtuellen Studieninformationsabenden ein.

Studieninteressierte, die den Bachelorstudiengang Physiotherapie an der hsg Bochum kennen lernen und mehr über das Studium und den Beruf der*des Physiotherapeut*in erfahren möchten, sind herzlich eingeladen in den Online-Meetings am 25. Juni 2020 von 17.00 bis 18.00 Uhr und 16. Juli 2020 von 18.00 bis 19.00 Uhr dabei zu sein.

Prof. Dr. Christian Grüneberg, Leiter des Studienbereichs Physiotherapie, wird Einblicke in die Besonderheiten des versorgungsbezogenen, forschungsbezogenen und projektbezogenen Studiums der Physiotherapie an der hsg Bochum präsentieren.

Im direkten Gespräch werden in einem virtuellen Format (Videochat) Professor*innen und Mitarbeiter*innen des Studiengangs Fragen wie beispielsweise ‚Warum Physiotherapie studieren?‘, ‚Wie wird die Theorie und die Praxis miteinander verzahnt?‘ oder ‚Kann ich auch Teile meines Studiums im Ausland absolvieren?‘ beantworten.

Hier geht es zur Anmeldung: https://www.hs-gesundheit.de/infostunde-physio

Donnerstag den, 25.06.2020 von 17.00-18.00 Uhr

Zoom-Meeting beitreten:

https://hs-gesundheit.zoom.us/j/95512377825?pwd=V3didVA1bzRiY2VUZWZsTE50ak92Zz09

Meeting-ID: 955 1237 7825

Passwort: 787676

Donnerstag den, 16.07.2020 von 18.00-19.00 Uhr

Zoom-Meeting beitreten

https://hs-gesundheit.zoom.us/j/91385532671?pwd=bXV5eEZsTVZVNk5kRWszbXRUbDJCQT09

Meeting-ID: 913 8553 2671

Passwort: 888366