Die Sonne schien, der blaue Himmel lachte, also auf auf zum Schloss Berleburg. Wir machten zu dieser Zeit Wanderurlaub, in Elkeringhausen ( Sauerland ) und von dort, war es nicht weit, bis nach Bad Berleburg und seiner Attraktion, dem Schloss.

Ich hatte vorher nicht viel über die Anlage gelesen, denn ich wollte einfach das Schloss und den Schlosspark, auf mich wirken lassen.

Ja, und was soll ich hier schreiben, es war eine komplette Verzauberung von Anfang an. Ein alter Baumbestand, Rosenranken, verschwiegene, blattverhangene Ecken, ein Schlossteich mit Koi Karpfen und Graureiher auf der Lauer. Ein Blumenmeer, mit vielen summenden und brummenden Bewohnern. Vögel, die sich ihres Lebens freuten, Figuren, wie aus einer anderen Zeit. Viele Pavillons und über all dem das traumhafte Wetter, welches zwar im Laufe des Tages etwas schlechter wurde, aber dafür mit einer tollen Wolkenbildung belohnte. Es hätte mich übrigens nicht gewundert, dort in dieser märchenhaften Umgebung, auf den Froschkönig oder Dornröschen zu treffen. Stundenlang, hätte ich mich noch dort umschauen mögen, aber da spielte meine Begleitung leider nicht mit. Was ich aber auch nachvollziehen konnte, denn mittlerweile, hatte ich etliche Fotos gemacht und auch schon Einiges entdeckt und aufgespürt, in dieser traumhaften Anlage. Aber seht selbst, vielleicht gefällt es euch auch so gut, wie mir und ihr könnt über meine Fotos, einen kleinen Eindruck davon gewinnen, was mich dort in der Umgebung des Schlosses, in seinen Bann gezogen hat.