34. Pokal der Stadt Bochum - 26 Nationen vertreten

Am kommenden Wochenende sammeln sich bereits zum 34. Mal die besten Nachwuchsfechterinnen der Welt, zur Teilnahme am Fecht-Weltcupturnier um den Pokal der Stadt Bochum. Es gilt wichtige Punkte für die Weltrangliste zu erlangen, um sich für die Junioren-Weltmeisterschaft zu qualifizieren, die in diesem Jahr in Salt Lake City, USA stattfindet.

Doch auch um am Weltcup in Bochum teilnehmen zu können mussten sich die Fechterinnen bereits national qualifizieren, denn es stehen je Nation nur begrenzte Startplätze zur Verfügung.

Bereits jetzt haben 139 junge Damen aus 26 Nationen ihre Teilnahme angekündigt. Am Samstag den 01.02.2020 finden ab 9 Uhr die Gefechte im Einzelwettbewerb statt. Die Vorjahressiegerin Martina Favaretto aus Italien, die derzeit die Weltrangliste im Juniorenbereich anführt wird nicht starten. Jedoch sind sieben Fechterinnen aus der TOP 10 gemeldet.

Beste deutsche Fechterin im Juniorinnen Bereich ist Aliya Dhuique-Hein, die Tauberbischofsheimerin führt derzeit die deutsche Rangliste an und ist auf dem 44.ten Platz der Weltrangliste platziert. Im vergangenen Jahr konnte sich Aliya Dhuique-Hein nicht gegen die Italienerin Marta Ricci behaupten und belegte so den 16 Platz (von 131 Starterinnen).

In diesem Jahr findet der Pokal der Stadt Bochum in der sportlichen Heimat der Fecht- und Sportgemeinschaft Ruhr Wattenscheid, im Sportzentrum Westenfeld an der Lohackerstraße 9, 44867 Bochum statt.

Wir freuen uns auf viele spannende Gefechte und interessierte Besucher. Wir bedanken uns bei den Unterstützern des 34. Pokal der Stadt Bochum – dem Land NRW, der Stadt Bochum, dem Regionalverband Ruhr und der Sparkasse Bochum .

Der Eintritt ist frei.

Gefechte finden am Samstag ab 9 Uhr statt. Die Final Gala mit den besten vier Fechterinnen beginnt um 19:15 Uhr. Am Sonntag finden die Mannschaftsgefechte ab 9 Uhr bis etwa 14:30 statt.