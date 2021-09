Da waren es nur noch zwei. Der 53. ADAC Barbarossapreis, ausgerichtet vom MSC Sinzig e. V. im ADAC, läutet am kommenden Samstag die heiße Phase der Nürburgring Langstrecken-Serie ein. Spätestens am 9. Oktober beim 45. Pagid Racing DMV Münsterlandpokal ist die Messe dann gelesen. Das Starterfeld für NLS 8 bietet erneut ein buntes Potpourri an unterschiedlichen Fahrzeugen, ein breites Spektrum an aufstrebenden Nachwuchskräften und erfahrenen Haudegen.

Auch beim vorletzten Rennen der Saison 2021 sind Fans an der Rennstrecke zugelassen. Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren haben alle Zuschauer – geimpft, getestet und genesen – wieder Zugang zum Fahrerlager inklusive Pit- und Gridwalk. Geöffnet sind die Tribünen T3 und T4. Tickets sind unter www.vln.de/tickets zu ordern und gelten an der Nordschleife auch als exklusive Parkberechtigung in den Abschnitten Hatzenbach sowie Brünnchen / Pflanzgarten.

Mit an den Start ist der AMC Duisburg e. V. mit Michael Bohrer, der zusammen mit Gerrit Holthaus und Marc Wylach den Renault Clio Cup mit der Startnummer 685 pilotieren wird. In ihrer Klasse, die H2, wird es wohl wieder einen heißen Fight um den Klassensieg geben. Benjamin Leuchter wird mit seinem Team Max Kruse Racing gleich drei VW Golf TRC einsetzen. Mit der 10 wird Andreas Gülden, Matthias Wasel und Fédéric Yerly um den Klassensieg fahren. Aber auch Marius Rauer und Marek Schaller mit der 310 und Lars Nielsen mit Jasmin Reisig mit der 333 haben in der Klasse SP3T gute Chancen auf die vorderen Plätze. Der Duisburger Peter Posavac startet in der Klasse SP8T. Dort pilotiert er mit Alexander Kolb und Reinhold Renger den Mercedes AMG GT4, eingesetzt vom Team Schnitzelalm Racing.

Von 8.30 – 10.00 Uhr findet das Zeittraining statt. Die Startaufstellung erfolgt von 11.00 – 11.40 Uhr bevor um 12.00 Uhr die Ampel auf grün schaltet zum Rennen über 4 Stunden.

CS + YB / Motorracetime.de