Bei der zweiten Veranstaltung des ADAC Racing Weekend, dem ADAC / RSG Racing Days auf dem niederländischen TT Circuit Assen waren auch die Piloten des AMC Duisburg e. V. an den Start.

Maximilian Götz, sonst bei der DTM an den Start, bestritt das Dunlop 60 Rennen über eine Stunde mit Fahrerwechsel zusammen mit Tim Heinemann. Zum Einsatz kam ein Mercedes AMG GT3 vom Team Space Drive Racing. Das besondere des GT3´s, er hat keine Lenksäule sondern die Lenkbewegungen werden elektronisch übermittelt. Den Start auf dem 4,555 Kilometer langen TT Circuit Assen fuhr Heinemann. Zu Mitte des Rennens übernahm Götz das Lenkrad auf Platz zwei liegend und setzte den Führenden unter Druck. Doch ein Reifenschaden zwang ihm zu einem außerplanmäßigen Boxenstop und am Ende beendete er das Rennen auf Platz fünf. „Ich muss mich auf der Strecke etwas eingefahren haben denn der Reifen verlor langsam die Luft“, so Götz nach dem Rennen, Am Sonntag stand dann das GTC Race Sprintrennen über 30 Minuten auf dem Programm. Hier konnte der 35-jährige den zweiten Platz einfahren.

Johannes Georg Kreuer vom AMC Duisburg e. V.

Bei den Spezial Tourenwagen Trophy (STT) ging Johannes Georg Kreuer (Classic & Speed) mit seinen knallgelben Donkervoort D8R11 an den Start nach seinem Motorschaden in Oschersleben. Jeweils am Samstag und Sonntag stand ein Rennen über 30 Minuten auf dem Plan. Im ersten Rennen bei guten Bedingungen beendete er das Rennen auf Platz 15 und belegte in seiner Klasse den zweiten Platz. Am Sonntag im zweiten Rennen gingen bei nasser Strecke 19 Piloten an den Start. Auch hier belegte der AMC-Pilot den zweiten Platz in seiner Klasse.

Nick Hancke vom Team Max Kruse Racing mit Benjamin Leuchter ging nach seinen beiden Siegen in Oschersleben gesundheitlich leicht angeschlagen in die beiden Rennen. Mit seinem VW up! GTI ging er von P 7 aus in das Rennen über 20 Minuten. Das Team lag auf Platz 3, als es durch eine Kollision zurückgeworfen wurde. Glücklicherweise konnte Nick Hancke das Rennen noch auf Platz acht beenden und so vier wichtige Punkte im Titelkampf einfahren. Am Sonntag lief es umso besser, Nick Hancke konnte sich nach einem tollen Kampf den zweiten Platz im Rennen sichern. CS / Motorracetime.de