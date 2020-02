Borbecker Schwimmer mit guten Leistungen in Rüttenscheid

Traditionell stark besetzt war auch in diesem Jahr wieder das Delphin Mannschaftsschwimmen des Tria Kettwig im Schwimmzentrum Rüttenscheid. Daher gelang es dem Nachwuchs des Schwimmvereins Borbeck 61 trotz vieler guter persönlicher Leistungen nicht, eine Medaille zu erschwimmen. Direkt dreimal den berühmten undankbaren vierten Platz belegte dabei Lara Ulrich (Jahrgang 2009). Sie schwamm über 50m Schmetterling, 50m Freistil und 100m Rücken jeweils knapp am Podium vorbei. Ebenfalls Vierte wurde auch Helena Tepel (Jg. 2007) über 50m Brust. Auf Rang fünf schwammen Amanda Kratz-Kanini (Jg. 2006) über 50m Freistil, Manja Carl (Jg. 2007) über 50m Brust, Mauro Araujo Cuewll (Jg. 2008) über 50m Rücken und Melina Morina (Jg. 2009) über 100 m Rücken. Weitere Top 10 Platzierungen erreichten Lea Crom (Jg. 2009) als Siebte über 50m Brust, Sophie Bartoschek (Jg. 2009) als Achte über 50m Brust und Aliya Skorski (Jg. 2011) als Zehnte über 50m Rücken.

Etwas leichter als die Jüngeren hatten es die Master (20 Jahre und älter). Hier waren die Teilnehmerfelder überschaubarer, so dass es Reihenweise erste, zweite und dritte Plätze sprudelte. So konnte Saskia Bremer (Altersklasse 25) über 50m Brust und 50m Schmetterling die Konkurrenz hinter sich lassen und belegte in beiden Disziplinen Platz 1. Vierzehn Jahre ist der letzte Wettkampf von Katharina Wittke (AK 30) her. In Borbeck ausgebildet wechselte sie mit elf Jahren zur SG Mülheim, wo sie sechs Jahre erfolgreich schwamm. Nach einer längeren Pause bekam sie wieder Lust aufs Schwimmen, kehrte nach Borbeck zurück und konnte wieder dort anknüpfen, wo sei aufgehört hatte. Mit einer 0:34,77 war sie über 50m Freistil nicht einmal 1,5 Sekunden langsamer als ihre persönliche Bestzeit und konnte das Rennen souverän für sich entscheiden. Auf starke Konkurrenz traf Ulrich Karl (AK 50) über 50m Freistil, wovon er sich allerdings nicht beeindrucken ließ und in starken 0:32,24 als Erster anschlug. Zweite Plätze belegte Jona Reiling (AK 20) über 50m Brust und 50m Freistil, Monique Ihe (AK 25) über 50m Freistil und 50m Rücken, Petra Söllenböhmer (AK 55) über 50m Brust und Markus Bartoschek (AK 45) über 50m Brust. Bronze nahm Tabea Lingk (AK 20) über 50m Brust mit nach Hause.