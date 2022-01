Bronze für Justus Behne bei den Hallen-Regionsmeisterschaften

Es wurde höchste Zeit – Es wurden gute Zeiten!

Nach zwei Jahren Zwangspause wurden unter Einhaltung aller Coronavorschriften die Hallenmeisterschaften der Region Nord des Leichtathletikverband Nordrhein für die Athlet(-innen) der Altersklassen U18 und älter durchgeführt.

Der LC verzichtete mangels Trainingsmöglichkeiten in der bisherigen Wintersaison auf die Teilnahme an den technischen Disziplinen und ging mit einem großen Team von Kurzsprintern in der Leichtathletikhalle in Rhede an den 60m -Start.

Groß war nach der so langen Wettkampfpause die Vorfreude aber auch Nervosität bei den Kids.

Umso beeindruckender war das Mannschaftsergebnis und die Einzelzeiten insbesondere bei den Adlern des Jahrgangs 2006, die im ersten Jahr der Altersklasse U18 starten.

Die Finalergebnisse im Einzelnen:

MU18

3.Justus Behne (7,82 sec) / 4.Constantin Behne (7,87 sec) / 5.Jonah Stricker (7,88 sec) / 7. Niklas Meller (7,99 sec)

WU18

6.Luise Irlich (8,99 sec) / 9.Annika Plöger (9,24 sec) / Sara Lorenz (9,39 sec).