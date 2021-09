Am 10.09.2021 fand der 5. Jugendpolitische Workshop der Sportjugend Bochum e.V. outdoor im Lorheidestadion statt. Auch dieses Jahr beteiligte sich der Budokan Bochum e. V. wieder mit zwei seiner Karateka an diesem wichtigen Event. Zu Beginn wurde von der Sportjugend ein Eiswagen gechartert, an dem man sich kostenloses Eis abholen konnte. Im Anschluss ging es dann gestärkt an die Erstellung großer Plakate mit verschiedenen Themen, die den Teilnehmern wichtig waren, u.a. auch die Förderung des Wettkampfsports in Bochum. Zwischendurch gab es warme Speisen und kalte Getränke zur Erfrischung, die von der Sportjugend gestellt wurden. Danach ging es dann im Speeddating-Verfahren in die Diskussion mit den Politikern und Bundestagsabgeordneten, wo über die verschiedenen Themen gesprochen wurden, die vorher festgehalten wurden. Im Anschluss wurden das beste eingeschickte Video ausgezeichnet.

Auch im nächsten Jahr wird der Budokan Bochum e. V. wieder an dieser tollen und wichtigen Veranstaltung teilnehmen, die so großartig von der Sportjugend Bochum e. V. ausgerichtet wurde