Am kommenden Sonntag (26.01.2020) tritt auch die erste Mannschaft der Black Panthers Bochum in der Floorball-Regionalliga NRW in Köln an. Gegner in der Domstadt sind dann Gastgeber ASV Köln und Dümptener Füchse 2.

Bochums Gegner können an diesem Spieltag kaum unterschiedlicher sein.

Gegen die bisher in sechs Spielen verlustpunktfreien Köln wäre ein Punktgewinn der Black Panthers eine große Überraschung. Doch gegen den Tabellennachbarn Dümptener Füchse 2 rechnen sich die Panther große Chancen auf den ersten Saisonerfolg aus.

Die Spieltermine:

26.01.2020, 10.00 Uhr: Dümptener Füchse 2 – DJK Holzbüttgen 2

26.01.2020, 11.30 Uhr: ASV Köln – Black Panthers Bochum

26.01.2020, 13.30 Uhr: ASV Köln – DJK Holzbüttgen 2

26.01.2020, 15.00 Uhr: Black Panthers Bochum – Dümtpener Füchse 2

Der Spielort:

ASV-Halle Köln

Olympiaweg 3

50933 Köln