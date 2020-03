Am Samstag fanden in Hamburg die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklasse in Hamburg statt.

Nach dem verletzungs- und berufsbedingten Wegfall der routinierten Kämpfer des Budokan Bochum, blieb in diesem Jahr nur Monika Feygin, die bei der höchsten nationalen Meisterschaft in diesem Jahr an den Start ging.

Die junge Athletin hatte sich im Nachwuchsbereich schon viele Medaillen erkämpft, in der Leistungsklasse fehlte ihr aber noch Edelmetall.

Nach einem Freilos schlug sie Kämpferinnen aus Hamburg und Bayern mit 8:0 und 3:0 Punkten.

Um den Einzug ins Finale musste sie sich der Karatekerin und ehemaligen Deutschen Meisterin aus Rheinlanfd-Pfalz mit 0:2 Punkten geschlagen geben, konnte sich aber die Bronzemedaille gegen ihre Kontrahentin aus Duisburg mit 3:1 Punkten sichern.

Ein toller Erfolg für die noch junge Bochumerin.

Am Sonntag ging sie für das Team Arawaza Kempen in der Hinrunde der neu gegründeten Toyota Karate-Bundesliga an den Start. Das Kempener Team beendete diese mit einem guten dritten Platz. Monika war an dem guten Ergebnis ihres Teams maßgeblich beteiligt und eine wichtige Stütze im Kampf um die Gesamt-Siege.