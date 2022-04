In Oschersleben fand das erste Rennwochenende des ADAC Racing Weekend von sieben statt. In der neuen Serie Tourenwagen Legenden light ging der Duisburger Lance David Arnold mit einem Mercedes 190 E 2.5-16 EVO 1 an den Start. Bei eisigem Wind fuhr er für beide Rennen auf die Polposition. Im ersten Rennen am Samstag über 30 Minuten fuhr er einen nie gefährdeten Sieg vor Thorsten Stadler und Ekkehard Ludewigs, ebenfalls auf Mercedes 190 E, nach Hause. Am Sonntag bei gleichen Witterungsbedingungen gab es einen Zweikampf mit Stefan Mücke im Ford Mustang DTM. Zunächst konnte Mücke sich dann im verlaufe des Rennens absetzen, bekam aber zum Rennende technische Probleme und musste den Mustang drei Runden vor Schluss auf der Strecke abstellen. Sieger wurde erneut Lance David Arnold gefolgt von Thorsten Stadler und Thomas Weckerle.

Ebenfalls am Start in Oschersleben, Johannes Georg Kreuer vom AMC Duisburg e. V. Mir seinem gelben Donkervoort D8R bestritt er bei der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) seine beiden Rennen über jeweils 30 Minuten auf dem 3,666 Kilometer langen Kurs in der Magdeburger Börde. Im ersten Rennen am Samstagnachmittag konnte sich der AMC-Pilot den Klassensieg sichern und belegte Platz zwölf in der Gesamtwertung. Im zweiten Rennen am Sonntag war früh Schluss für den Duisburger. In der zweiten Runde drehte sich Kreuer und der hinter ihm fahrende Lucas Baude im Mini JCW R56 konnte nicht mehr ausweichen. Baude traf das Vorderrad von Kreuer und mit gebrochener Spurstange und beschädigter Aufhängung musste er das Rennen vorzeitig beenden.

Das zweite Rennwochenende des ADAC Racing Weekend findet vom 17. – 19. Juni auf dem österreichischen Salzburgring statt. CS / Motorracetime.de