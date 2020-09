Am Samstag und Sonntag beherrschte eine kunterbunte Drachenvielfalt den Luftraum über dem Hammer Glaselefanten. Die Drachenfreunde Hamm gaben auf der großen Wiese zu Füßen des Glaselefanten einen Einblick in die Vielfalt ihres Hobbys:

Einleiner, Lenkdrachen, Großdrachen, Figurendrachen oder Ultraleicht-Modelle eroberten den Himmel. Die zahlreichen Drachenbauer und -piloten präsentierten an beiden Veranstaltungstagen ihre selbstgebauten Drachen. Die Spannbreite der gezeigten Modelle reichte von extraleichten Flachdrachen, die schon auf leisesten Wind reagieren, bis hin zu asiatischen Exemplaren aus kostbarer Seide und eigens geformten Bambusstäben.