Beim Finale der Spezial Tourenwagen Trophy H&R Cup (STT) im Rahmen des ADAC Racing Weekend auf der Grand Prix Strecke des Nürburgringes, sicherte sich Johannes Georg Kreuer vom AMC Duisburg e. V. im Rennen am Samstag und Sonntag jeweils Platz zwei und drei in seiner Klasse. In der Klasse 2A waren neben dem Exoten von Kreuer, der Donkervoort D8R, leistungsstärkere Boliden wie der Audi R8, Ferrari 458 und Porsche 991 an den Start. Am Abend bei der Meisterfeier im Dorint Hotel erhielt der AMC-Pilot den Pokal für Platz eins.

Johannes Georg Kreuer (Classic & Speed): „Das war ein Wochenende nach Mass. Gute äußere Bedingungen und gute Rundenzeiten brachten Platz zwei ein in beiden Läufen. Mit den eingefahrenen Punkten habe ich dann noch die Klasse gewonnen. Ich bin zufrieden und mein Dank geht natürlich auch an die Mechaniker.“

Das Team Max Kruse Racing aus Duisburg ging mit Nick Hancke bei dem Tourenwagen Junior Cup an den Start. In der Qualifikationssitzung zu Rennen eins belegte Hancke Platz neun, in der zweiten Sitzung für das Rennen am Sonntag sprang Startplatz sechs raus. In beiden Rennen auf der 5,137 Kilometer Langen Formel 1 Rennstrecke wurde hart gefightet und den Zuschauern viele Überholmanöver geboten. Im Rennen am Samstag sicherte sich Nick Hancke Platz zwei. Am Sonntag verpasste er mit Rang vier knapp das Siegerpodest. In der Meisterschaft belegt Hancke und das Team Max Kruse Racing mit 111 Punkten den dritten Rang. Die Entscheidung in der ersten Saison des Tourenwagen Junior Cup findet am zweiten Novemberwochenende in Oschersleben statt.

CS / Motorracetime.de