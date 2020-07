Auf dem badischen Hockenheimring war der Pilot des AMC Duisburg e. V. Johannes Georg Kreuer bei den Porsche Club Days 2020 mit der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) am Start.

Seinen beiden Doppelsiegen beim Auftakt ließ Uwe Alzen (Audi R8 GT3 Evo) auf dem Hockenheimring zwei weitere folgen. Hinter dem Audi-Piloten landeten Jürgen Alzen (Ford GT Turbo) und Jürgen Bender (Corvette C7-R GT3) in beiden Rennen auf dem Podium. Gerade der erste Heat war zwischen den beiden GT-Boliden eng umkämpft.

Uwe Alzen ist in der Spezial Tourenwagen Trophy derzeit nicht zu schlagen. Der langjährige DTM Pilot beeindruckte auch auf dem Hockenheimring und siegte in beiden Rennen souverän. Mit dem gelben Donkervoort D8R kämpft Kreuer mit stumpfen Waffen gegen die leistungsstarken GT3 Boliden. Im ersten Rennen am Samstagmittag über 30 Minuten auf der ehemaligen Formel 1 Rennstrecke belegte er in der Gesamtwertung Rang 14 und in der Klasse Platz zehn. Um 17.30 Uhr schaltete die Startampel zum zweiten Mal für die STT auf Grün. Bei guten Bedingungen überquerte der Pilot des AMC Duisburg auf Rang sieben in der Klasse die Ziellinie. In der Gesamtwertung belegte der Duisburger den neunten Rang.

Die nächsten Läufe der STT finden auf dem niederländischen TT-Ciruit Assen statt. Die RSG Hamburg richtet die ADAC / RSG Racing Days aus.

CS / Motorracetime.de