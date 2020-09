Die Gelsenkirchener Jugendspielerin Leona Michalski ging auch bei der Deutschen Rangliste der Senioren vom 18.-20.09.2020 in Elmshorn erneut im Doppel mit ihrer Hamburger Trainingspartnerin Thuc Nguyen (Horner TV) und Mixed mit Stammpartner Aaron Sonnenschein (1.BV M├╝lheim) an den Start. Zwar gab es auch beim 2. Turnier nach den corona-bedingten Ausf├Ąllen noch Einschr├Ąnkungen f├╝r alle Beteiligten, aber dennoch war das Interesse der Aktiven noch gr├Â├čer als bei dem Turnier vor rund einem Monat in Bonn. Und auch in Elmshorn durfte das Turnier selbstverst├Ąndlich nur mit einem besonderen Schutz- / Hygiene-Konzept ausgerichtet werden.

Das Mixed begann traditionell am Freitagnachmittag.

F├╝r Aaron und Leona stand nach dem Sieg gegen die Paarung Matti-Lukka Bahro / Chiara Marino in Runde 1 (21-16; 21-15) bereits in der Runde 2 ein ÔÇ×dicker BrockenÔÇť auf der gegen├╝berliegenden Feldseite. Gegen die beiden Senioren-Bundeskader-Spieler Marvin Datko / Stine K├╝spert entbrannte ein heftiger Fight. Nach fast einer Stunde Spielzeit konnten Sie die beiden Youngster aber nach 21-19, 15-21 und 21-19 zum Einzug in Runde 3 gratulieren.

Noch am sp├Ąten Freitag sicherten sich die beiden dann mit einem 21-13 und 21-19 Erfolg gegen die an 5/8 gesetzten Lars R├╝gheimer / Mareike Bittner den Einzug in Halbfinale.

Die Spiele im Damen-Doppel begannen f├╝r Thuc & Leona am Samstagnachmittag.

Nach einem Freilos in Runde 1 sicherten sich die beiden mit Siegen gegen Mareike Bittner / Caroline Huang (21-16 und 21-16) und Laura Berger / Lena Seibert (21-14 und 21-10) den Einzug ins Halbfinale.

Am Sonntag begannen die Halbfinalspiel zun├Ąchst mit dem Mixed.

Gegen die Paarung Jonathan Persson / Emma Moszczynski konnten Aaron & Leona leider nicht an die gute Leistung von Freitag ankn├╝pfen und mussten den Gegnern nach 18-21 und 13-21 zum Einzug ins Finale gratulieren.

Im Doppel standen Thuc & Leona im Halbfinale die an 1 gesetzten Paarung Alicia Molitor / Hannah Pohl gegen├╝ber. Nach kampfbetontem 1. Satz (22-20) lief es f├╝r die beiden im 2. Satz ein wenig entspannter und sie konnten sich nach 21-15 dann riesig ├╝ber den Einzug ins Finale freuen.

Gegen die bundesligaerfahrene und favorisierte Paarung Annabella J├Ąger / Stine K├╝spert (beide spielen auch im Senioren-Bundeskader zusammen) konnten Thuc und Leona dann ganz befreit aufspielen. Schon nach wenigen Ballwechseln war klar, dass die Youngster sich auch die Fahne geschrieben hatten ÔÇ×voll auf Angriff zu spielenÔÇť!

Nach dem ├╝berraschend deutlichen 21-15 und 21-14 Erfolg w├Ąren sich Thuc und Leona am liebsten in die Arme gefallen ÔÇô darauf musste aber coronabedingt verzichtet werdenÔÇŽ

Leona kommentierte das gesamte Turnier vor der Heimreise nach Hamburg wie folgt:

ÔÇ×Es ist schade, dass wir im Halbfinale im Mixed nicht ins Spiel gekommen sind. Mit der Leistung die wir am Freitag gebracht haben w├Ąre es gegen Jonathan und Emma sicherlich eine knappere Sache gewesen, die wir auch h├Ątten gewinnen k├Ânnen. In Bonn vor einem Monat hatten wir die Nase vorn, an diesem Wochenende hatten die beiden das bessere Ende f├╝r sich. Aber auch der 3. Platz ist nat├╝rlich OK f├╝r uns.

Das Ergebnis im Doppel mit Thuc ist nat├╝rlich MEGA! Nach dem Sieg im Halbfinale wussten wir, dass es ÔÇ×ein guter TagÔÇť f├╝r uns ist. Gegen Annabella & Stine hatten wir nichts zu verlieren und konnten ganz ohne Druck aufspielen. Wir haben recht schnell gemerkt, dass die beiden mit unserer Taktik nicht gut zu recht kamen. Das hat uns dann noch weiter befl├╝gelt! Ein Senioren-Turnier dann gegen diese Konkurrenz ohne Satzverlust zu gewinnen ist nat├╝rlich dann doppelt sch├Ân ­čśëÔÇť