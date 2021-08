Am Wochenende trafen sich die beiden Landeskader aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, um in den Altersklassen U12 und U14 gemeinsam zu trainieren und einen Vergleichskampf im Round-Robin-System durchzuführen.

Gekämpft und trainiert wurde im Dojo von Landestrainer Marc Brettnacher in Anhausen (Rheinland-Pfalz).

Der nordrhein-westfälische Landes- und Budokan-Trainer Tim Milner reiste mit einer schlagfertigen Truppe an, die motiviert ans Werk ging.

Nach der langen Corona-Pause waren alle Beteiligten froh, wieder Wettkampferfahrungen zu sammeln, um sich auf die bevorstehenden Turniere und Meisterschaften vorzubereiten.

Eingeteilt wurde in 5 Klassen, die NRW alle gewinnen konnte.

Aus der Sicht des Budokan Bochums konnten folgende Karateka überzeugen: Sam Altkemper, Mika Mojsovski und Moahmmed Abo (alle Gold) und Lukas Homann (Silber).

Auch Maximilian Martin, Fabian Stahlberg und Murad Besim zeigten gute Leistungen, konnten sich aber nicht unter den ersten 3 platzieren.

Alles in allem eine tolle Maßnahme, die die gute Zusammenarbeit und die sportliche Freundschaft der beiden Landesverbände unterstreicht.