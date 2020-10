Das ADAC GT Masters feiert am kommenden Wochenende (16.-18. Oktober) auf dem Red Bull Ring Jubiläum: Am Sonntag bestreitet die Serie ihr insgesamt 200. Rennen. Das drittletzte Rennwochenende der Saison steht dabei ganz im Zeichen des Titelkampfes. In der Schlussphase der Meisterschaft geraten die Tabellenführer Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde (beide Rutronik Racing) im Audi auf dem schnellsten Kurs im Kalender unter Druck. Sieben verschiedene Sieger in den bisherigen acht Rennen versprechen ein spannendes Österreich-Gastspiel der "Liga der Supersportwagen". Dank eines vom Red Bull Ring gemeinsam mit dem ADAC GT Masters erstellten Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes sind dabei bis zu 3.000 Zuschauer pro Tag an der Strecke erlaubt.

Mit an den Start Maximilian Götz vom AMC Duisburg e. V. mit Teampartner Indy Dontje (MANN-Filter-Team HTP-Winward). Nach dem unverschuldeten Ausfall auf dem Sachsenring mit der gelben Mamba, geht es darum, verlorenen Boden wieder gut zumachen, aber das Thema Meisterschaft hat sich für dieses Jahr erledigt. „Wir wollen noch möglichst viele Punkte einfahren und eine gute Platzierung in der Meisterschaft erreichen. Es werden noch genug Punkte vergeben,“ so Maximilian Götz vor der Abreise.

Der Red Bull Ring ist die Strecke mit dem höchsten Durchschnittstempo im Kalender des ADAC GT Masters. Zum dritten Mal in dieser Saison können Fans das ADAC GT Masters live an der Strecke erleben. Maximal 3.000 Fans am Tag können die "Liga der Supersportwagen" live vor Ort verfolgen. Personalisierte Tickets gibt es online im Vorverkauf unter adac.de/motorsport. Neben dem ADAC GT Masters starten am Wochenende die ADAC GT4 Germany, die ADAC Formel 4 und die ADAC TCR Germany sowie der Porsche Carrera Cup Deutschland. Für reichlich Motorsport-Action ist also gesorgt.

Eigentlich sollte am gleichen Wochenende die ADAC Westfalen Trophy auf dem Nürburgring stattfinden wurde aber am Dienstag vom Veranstalter auf Grund der hohen Infektionszahlen abgesagt. Somit bleibt der Auflieger von Benjamin Leuchter (Max Kruse Racing) der im Golf das 4h Rennen der DMV NES 500 bestreiten wollte in Hochfeld stehen. Auch Johannes Georg Kreuer (Classic & Speed) der mit seinen Donkervoort in der Spezial Tourenwagen Trophy H&R Cup starten wollte, konnte wieder auspacken. CS / Motorracetime.de