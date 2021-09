MGC RW Wanne-Eickel 23.09.2021

Michael Reitemeier

Leiter DMV-Stützpunkt Wanne-Eickel

2. Vorsitzender/Pressewart/Öffentlichkeitsarbeit

Erster Spieltag Jugendrangliste 2021/2022

Am Sonntag, 19.09.2021, fand in Herten der erste Spieltag der NBV Jugendrangliste 2021/2022 statt. Vom MGC RW Wanne-Eickel nahmen Justin Lechtenfeld und Max Schmidt teil. Gespielt wurde im System Beton (Bahnengolf). Max Schmidt startete in der Kategorie Schüler. Bei seinem ersten Turnier erreichte er nach vier Spielrunden, mit einer Gesamtschlagzahl von 148 Schlägen,d en dritten Platz. Im gesamten Turnierverlauf konnte er sich je Spielrunde steigern und spielte mit 30 Schlag sein bestes Ergebnis auf der vierten Runde. Justin Lechtenfeld startete in der Kategorie Jugend. Er erwischte keinen guten Tag, benötigte für die vier Runden 139 Schläge und konnte mit dem Spielergebnis nicht in den Kampf um die vorderen drei Plätz eingreifen. Der zweite Spieltag der Jugendrangliste findet erst im März 2022 statt, dann im System Miniaturgolf.

Mit sportl. Gruß -- M. Reitemeier