Werner Kamps und Helmut Buteweg starteten vom 18. Bis 25 Juni auf dem Nordseelauf über alle 7 Ostfriesischen Inseln.

Begleitet und täglich mit einer kleinen Andacht setzte Pastorin Antje Wachtmann das Motto des Nordseelaufs „Mach nicht halt – Lauf gegen Gewalt“ mit den schrecklichen kriegerischen Auswirkungen, zum Thema.

Die ständigen, freundschaftlichen Kontakte mit den fast 800 Läufern und Walkern auf den Fähren und Inseln machten diese Läufe zu einem besonderen Erlebnis.

Unterbrochen von einem Pausentag waren verschieden lange Stecken über Straßen, Holzplanken, Dünen und den Sandstränden zu bewältigen. Langeoog 9,7km; Norderney 7,8km; Wangerooge 8,7km; Juist 9,8km; Spiekeroog 6,0km; Baltrum 7,2km; Borkum 10,5km.

Die Hitzewelle erreichte uns in Spiekeroog, wo nach einer amtlichen Ozonwarnung, die Laufstrecke kurzerhand von 12km auf 6km verkürzt wurde.

In Borkum, der letzten Etappe, hatten die Veranstalter noch eine Schikane in Form eines Abstechers durch den Sandstrand eingebaut.

Im ersten Lauf auf Langeoog mit starkem Gegenwind auf der langen Deichstrecke lag Helmut noch 11 Sekunden hinter dem Erstplatzierten zurück, konnte sich in den weiteren Läufen jedoch fortschreitend klarer absetzen.

Werner verpasste Juist den richtigen Aufgang vom Strand ins Ziel und konnte den Zeitverlust leider nicht mehr aufholen.

In der Tourenwertung über insgesamt 59,7km erreiche Werner Kamps in 4:22:18 den 2. Platz in der AK 55 (Ges.9.) Helmut Buteweg erreichte in 5:27:49 den 1. Platz in der AK 75 (Ges. 61.)

Weitere Informationen unter: www.Hamminkelner-sv.de