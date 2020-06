Die ABB Formula E „Race at Home Challenge“ ist mit einem spannenden Finale auf der virtuellen Rennstrecke von Berlin zu Ende gegangen. André Lotterer (Duisburg) vom TAG Heuer Porsche Formel-E-Team konnte sein Punktekonto im achten Rennen als Zehnter im letzten Rennen noch einmal aufstocken. Zahlreiche Kollisionen wirbelten das Feld kurz nach dem Start durcheinander und brachten Lotterers Teamkollegen Neel Jani um ein gutes Ergebnis. Er musste sich mit Platz 23 begnügen.

Jani beendete die ABB Formula E "Race at Home Challenge" 2020 als bestplatzierter Porsche-Pilot mit 35 Punkten auf Platz acht. Das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team belegte in der Teamwertung mit 50 Zählern ebenfalls Rang acht.

Neel Jani startete von der siebten Position ins Rennen, fiel im Chaos kurz nach dem Start aber ans Ende des Feldes zurück. André Lotterer konnte sich hingegen vom zwölften Startplatz zunächst um zwei Positionen verbessern und zeigte im weiteren Rennverlauf eine gute Pace. Vier Runden vor Schluss musste der Duisburger zunächst zwei Konkurrenten passieren lassen, rückte jedoch aufgrund von Strafen gegen zwei andere Piloten nachträglich wieder auf Platz zehn vor. Diese Position brachte Lotterer zwei Zähler ein, da beim Finale doppelte Punkte für die ersten zehn Plätze vergeben wurden.

Marco Ujhasi (Manager Esports bei Porsche Motorsport): „Das war ein grandioses Finale der ‚Race at Home Challenge‘ in Berlin. Wir gratulieren Stoffel Vandoorne zum Sieg in der Fahrerwertung. In den vergangenen acht Wochen haben wir spannendes Simracing erlebt und die Faszination der Formel E in Zeiten der Corona-Pandemie auch virtuell unter Beweis gestellt. Dass dabei auch noch Spenden für UNICEF gesammelt wurden, war besonders schön – eine tolle Aktion für einen guten Zweck. Für uns geht die Saison in der virtuellen Motorsport-Welt nun weiter. Ich hoffe, dass die Formel E und das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team schon bald wieder auf der realen Rennstrecke im Einsatz sein werden, um die Fans zu begeistern.“

André Lotterer (Porsche 99X Electric, #36): „Mit diesem Rennen ging die ‚Race at Home Challenge‘ zu Ende. Alles in allem war es eine super Sache, dass diese Serie zugunsten von UNICEF zustande gekommen ist. Außerdem hat es großen Spaß gemacht, in den vergangenen Wochen virtuell gegen die Formel-E-Jungs anzutreten. Wir haben viel trainiert, damit wir uns von Rennen zu Rennen verbessern konnten. Und das war alles andere als einfach. Nun hoffe ich, dass wir bald wieder auf der Rennstrecke Gas geben können.“

Im siebten Rennen am Samstag auf der virtuellen Rennstrecke von New York. Neel Jani zeigte über das gesamte Rennen eine konstante und gute Pace. Drei Runden vor Rennende musste er zwei Konkurrenten passieren lassen und fiel somit noch aus den Punkterängen. Mit 35 Zählern ist Jani auf Platz sechs aktuell der bestplatzierte Porsche-Pilot in der Fahrerwertung. Janis Teamkollege André Lotterer kam im zweiten Porsche 99X Electric als 18. ins Ziel, nachdem er wegen eines Unfalls zurückgefallen war. Im Qualifying hatte er den zwölften Startplatz erreicht. In der Teamwertung liegt das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team mit 48 Punkten weiter auf dem sechsten Platz. „Der Start hat gepasst, und ich war in einer guten Position. Danach war ich in einen Unfall verwickelt. Plötzlich war ich nur noch Passagier. Mein Auto war danach erheblich beschädigt, so dass ich einige Positionen verlor. Morgen steht das Finale in Berlin an.“, gab der Duisburger zu Protokoll.

CS / Motorracetime.de