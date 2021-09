Am letzten Mittwoch war es endlich wieder so weit, denn auch in Coronazeiten wurde die alljährliche und von den Sportlern heißersehnte Sportlerehrung durchgeführt. Diesmal Outdoor und coronakonform im Lorheidestadion in Bochum-Wattenscheid.

Die Sportjugend Bochum e. V. hatte mal wieder dafür gesorgt, dass der Bochumer Nachwuchsport die verdiente Anerkennung bekam und auch unter diesen schwierigen Bedingungen ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.

Heiko Schneider und seinem Team von der Sportjugend ist zu danken, dass sie einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass der Sport im Nachwuchsbereich einen hohen Stellenwert behält und die gebeutelten Vereine Unterstützung und Anerkennung bekommen.

Durch seine tollen Erfolge in der Vergangenheit (zum Beispiel mehrfacher Deutscher und internationaler Meister, langjähriges Kadermitglied und siebter bei der EM im letzten jahr) wurde Rami Alastal vom Karateverein Budokan Bochum zum Sportler des Jahres gekürt. Eine besondere Ehre wurde ihm zuteil, als Vfl-Trainer Thomas Reis die Laudatio auf ihn hielt.

Doch Rami war nicht der einzige Karateka des Budokans, der an diesem Tag geehrt wurde.

David, Engel, Hannalena Alastal, Douaa Rabhi, Salma Rabhi, Umnia Rabhi, Cezary Pietrzak, David Engel, Ayman Sabiri, Achmed Sabiri, Lukas Homann, Edgar Beirit, Mohammed Abo, Sam Altkemper und Mika Mojsovski konnten ebenfalls beachtliche Erfolge vorweisen und wurden zu Recht ausgezeichnet.

Bleibt für den Sport im allgemeinen zu hoffen, dass in naher Zukunft wieder Normalität einkehrt, damit alle Sportbegeisterten ihren Ausgleich finden.