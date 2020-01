Am kommenden Sonntag (19.01.2020) startet die zweite Mannschaft der Black Panthers Bochum in die Rückrunde der Floorball-Verbandsliga NRW. Gegner in der Domstadt sind dann Gastgeber ASV Köln 2 und DJK Holzbüttgen 3.

Die Panther gehen nach guten Trainingseinheiten positiv in die nächsten schweren Begegnungen. Auch die restlichen Verbandsligaspiele werden in dieser Saison ein wenig den Charakter von Pralinenschachteln haben. Kann sein, dass was wirklich leckeres dabei ist. Wichtig ist, dass das Team am Sonntag in beiden Spielen eine konzentrierte Leistung abliefert. Dann können auch Punkte in der Tabelle dazukommen.

Die Hinspielergebnisse:

23.11.2019 Black Panthers Bochum 2 – DJK Holzbüttgen 3 1:2 (1:1 , 0:0 , 0:0 , 0:1) n.V.

14.12.2019 Black Panthers Bochum 2 – ASV Köln 2 4:8 (3:0 , 0:2 , 1:6)

Die Spieltermine:

19.01.2020, 10.00 Uhr: DJK Holzbüttgen 3 – Black Panthers Bochum 2

19.01.2020, 12.00 Uhr: ASV Köln 2 – Black Panthers Bochum 2

19.01.2020, 14.00 Uhr: ASV Köln 2 – DJK Holzbüttgen 3

Der Spielort:

ASV-Halle Köln

Olympiaweg 3

50933 Köln