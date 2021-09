Am Wochenende war es endlich so weit. Die monatelange Vorbereitung der Budokan-Athleten wurde nun auf die Probe gestellt, da der Jahreshöhepunkt mit der Deutschen Meisterschaft der Schüler am Sonntag auf dem Programm stand. Die jungen Karateka des Budokan Bochums hatten sich auch im Lockdown mit Online-Trainings fit gehalten und direkt nach Wiederbeginn des Wettkampfbetriebs an diversen Turnieren, Vergleichskämpfen und Trainings teilgenommen, um an diesem Tag den Jahreshöhepunkt zu erreichen.

Den Anfang machte am Samstag aber Routinier Ayman Rouchdi, der nach langer Verletzungspause quer in die Vorbereitung einstieg und mit guten Leistungen und Platzierungen bei der LM und beim Banzai-Cup von sich reden machte.

Auch hier zeigte er eine gute Leistung und führte lange gegen seinen Gegner und späteren Bronzemedaillengewinner aus Baden-Württemberg mit 5:2 Punkten. Durch die kurze Vorbereitung konnte man aber eine Konditionsschwäche nicht von der Hand weisen und so verlor er am Ende etwas unglücklich mit 5:6 Punkten. In 3 Wochen startet Ayman bei der DM in der Altersklasse U21 und wird bis dahin noch intensiv arbeiten, um sich im besten Fall mit einem Podiumsplatz zu belohnen.

Sonntags ging es dann mit der Disziplin Kata Schüler weiter, in der Neuling Emily Feygin startete. Sie zeigte eine gute Leistung und bestätigte ihre DM-Nominierung mit dem Einzug in die zweite Runde. Ein Jahr hat Emily nun Zeit, sich vorzubereiten, damit sie bei der nächsten DM noch besser abschneidet.

In der Disziplin Kumite der Schüler zeigte Lukas Homann eine gewohnt konstante Leistung, musste sich aber im zweiten Kampf gegen den späteren Dritten knapp mit 0:1 Punkten geschlagen geben.

Sein Vereinskamerad Edgar Beirit konnte in der Gewichtsklasse darunter ein paar mehr Kämpfe absolvieren und sich am Ende verdient seine erste Medaille auf einer DM umhängen lassen. Mit dem dritten Platz belohnte er sich für seinen Ehrgeiz und konstante Trainings- und Wettkampfleistung.

Maximilian Martin verletzte sich im ersten Kampf, konnte deswegen nicht wie gewohnt agieren und musste sich knapp geschlagen geben.

Fast wäre Mohammed Abo bei seiner ersten DM die ganz große Überraschung gelungen. Beherzt kämpfte er eine tolle Vorrunde und zog ungefährdet ins Finale ein.

Dort wartete ein körperlich überlegener Gegner aus Niedersachsen, dem Mohammed aber das Leben schwer machte. Knapp musste sich Mohammed nach dem Schlussgong mit 0:1 Punkten geschlagen geben, konnte aber glücklich aufs Podest und die Silbermedaille entgegennehmen.

In der Klasse Schüler A männlich -44 kg hat der Budokan seit einiger Zeit zwei heiße Eisen im Feuer. Mika Mojsovski und Sam Altkemper liefern beständig ab und so war auch bei dieser DM mit ihnen zu rechnen. Bei der letzten Deutschen Meisterschaft 2020 konnte sich Sam den Vizemeistertitel sichern und Mika einen gute fünften Platz erkämpfen. Durch das coronabedingte ausgefallenen Jahr, war allerdings nicht ganz klar, wie es in diesem Jahr aussehen würde.

Mika erkältete sich beim Vorbereitungsturnier in Düsseldorf und konnte in der Woche vor der DM nicht trainieren, sodass nicht klar war zu welcher Leistung er im Stande war.

Es zeigte sich schnell, dass er im Stande war, eine gute Leistung zu erbringen und schaffte es, sich bis zum Einzug ins Finale durchzusetzen. Auch hier führte er bis kurz vor Schluss mit 2:1 Punkten gegen seinen Kontrahenten aus Niedersachsen.

Leider unterlief im mit dem Schlussgong ein taktischer Fehler, sein Gegner glich aus und durch die Tatsache, dass dieser den ersten Punkt gemacht hatte, dadurch Senshu und somit der Vorteil bei ihm lag musste er sich überaus unglücklich geschlagen geben. Im Kampf um den dritten Platz kämpfte Mika aber beherzt und schlug den ehemaligen Vizemeister aus Rheinland-Pfalz. Somit sicherte er sich seine erste Bronzemedaille.

Sam ging im anderen Pool an den Start und lies von Anfang an keinen Zweifel daran, dass er hier antrat, um zu gewinnen.

Variantenreich und mit Kämpferherz kämpfte er sich bis ins Finale vor, wo er auf den Gegner von Mika traf.

Hier drehte er den Spieß um und sein Gegner hatte beim Endstand von 2:1 Punkten aus Sams Sicht das Nachsehen.

Nach vielen guten Platzierungen in der Vergangenheit krönt Sam eine noch junge und aussichtsreiche Karriere mit dem Deutschen Meistertitel.

Sam kommt 4 x in der Woche aus Marl nach Bochum zum Training und ist einer der fleißigsten Athleten, die der Budokan je in seinen Reihen hatte.

Abschließend kann man anhand von Sams Beispiel nur sagen, das die Fleißigen sich am Ende durchsetzen und der Erfolg auch durch Beharrlichkeit planbar ist.