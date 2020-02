Die Handball B- Jugend

des SUS Oberaden sucht für die kommende Saison 2020/2021 neue Spieler (Jahrgang 2004/2005).

Wir wollen in der kommenden Saison in der Oberliga spielen. Unser spielstarkes Team ist interessiert an

Spielern und Torhüter, die Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Leidenschaft und spielerisches Können mitbringen. Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann freuen wir uns, Dich beim nächsten Training begrüßen zu dürfen.

Unser erfahrenes Trainerteam (Helmut Lindemann und Toni Seiler) werden das Team anleiten. Bei uns hast Du die Möglichkeit Handball auf hohem Niveau und mit viel Spass zu spielen.

Kontakt unter Tel. Nr. 02306 81752 oder 01711446496

Trainingszeit in der Römerberghalle Legionärstraße 15, Bergkamen

Dienstags ab 17 Uhr bis 18.30 Uhr