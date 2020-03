Am Sonntag den 16. Februar 2020 fand unser Terminstammtisch im Stammlokal am Standort Duisburg statt. Es waren unzählige IG-Angehörige anwesend, um gemeinsam die neuen Termine 2020 festzulegen sowie den Festakt „10 Jahre Thassos Grill als Stammlokal“ zu feiern. Nicht nur, dass ich von den Anwesenden eine originale Dienstmütze vom Lokführer der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) feierlich erhalten habe, nein, auch das Stammlokal bot mit seinem MB-Burger auch eine kulinarische Kostbarkeit an. Wie ein guter Lokführer führe ich diese Interessengemeinschaft – seit mittlerweile 14 Jahren – sicher in die Bahnhöfe.

Auch die gegenseitigen Geschenkeüberreichungen und Danksagungen etc. kamen gut an. Wir freuen uns auf weitere viele Jahre im Stammlokal unseres Vertrauens. Deshalb feiern wir auch ganzjährig das 10-jährige Jubiläum. Diesbezüglich findet am Sonntag den 18. Oktober 2020 auch eine Mopedausstellung vor dem Stammlokal statt. Kommen Sie vorbei!

Adresse:

Thassos Grill, Sommerstr. 16, 47137 Duisburg-Meiderich