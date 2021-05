Voll aggro die Beiden! Wenn Sabine Mehske und Beate Georgi in Ihrem Stadtteil Essen-Frohnhausen unterwegs sind, ja dann könnten die Beiden tatsächlich schon dann und wann ärgerlich werden. Wirklich an jeder Ecke lassen Mitbürger Ihren Unrat fallen. Und es ist ja nicht nur, dass es unschön aussieht. Dieser Müll schadet nachhaltig unserer Umwelt und Gesundheit. Und so fackeln die Beiden auch nicht lange und machen in Ihrer Freizeit sogenannte WasteWalks. Sie sammeln bei einem Spaziergang im Viertel den Müll auf. Größere Ansammlungen werden mit der Mängelmelder-App gemeldet. Und der zusammengetragene Müll wird an dem gemeldeten Ort innerhalb weniger Tage von den Entsorgungsbetrieben der Stadt Essen abgeholt.

Du willst auch mitmachen und Dich um Deine Umwelt kümmern? Jeden ersten Freitag im Monat startet am M.56 (Mülheimer Strasse 56), dem Stadtteilbüro in Essen Frohnhausen, um 16:00 Uhr ein WasteWalk. So ein Müllspaziergang dauert in der Regel rund 90 Minuten. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Was beim ersten Mal nicht aufgehoben wurde kann man ja im kommenden Monat wegräumen.

Melde Dich gerne direkt bei der Stadtteilarbeiterin Kerstin Palluch. Kerstin ist telefonisch unter 0201 88-51775 oder per Mail unter k.palluch@jugendamt.essen.de erreichbar. Mach auch Du mit! Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!



Willst auch Du #alleinesammeln und weisst nicht so recht wie? Benötigst Du Unterstützung? Melde Dich. Jede*r kann was beitragen. Also… info@wastewalk.de. Da werden Sie geholfen. Mache auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet.