Letzten Samstag feierten die Karnevalsgesellschaften Königreich Duissern und Kaßlerfelder Karnevals Club eine fantastische und "Bärenstarke WARM UP PARTY", im JOSEPHSHAUS an der Goldstraße. Dagmar Scheelen, Präsidentin der KG Königreich Duissern, teilte mir in einem Gespräch mit, dass schon seit einiger Zeit, mit den Kaßlerfelder Karnevalisten pro Session eine Gemenschaftsveranstaltung ausrichten und feiern.

Letztes Jahr wurde diese Veranstaltung in der Aula des Gertrud Bäumer Berufskolleg ausgerichtet und gefeiert. Leider werden die Aulen (ab dieses Jahr) während der Ferien nicht mehr vermietet. Da die Veranstaltung am 04.01.2020 war und die Schulferien bis zum 06.01.2020 andauerten, musste auf andere Räumlichkeiten ausgewichen werden.

Wie die Fotostrecke erkennen lässt, war es eine richtig coole, farbenfrohe und ausgelassene Warm up Party, die in einem sehr friedlichen Rahmen verlief. Viele Karnevalsgesellschaften ließen es sich nicht nehmen, bei der Warm up Party vorbeizuschauen um mitzufeiern.

DJ ANDY sorgte mit seiner Musik für eine tolle und geniale Stimmung und füllte damit die Tanzfläche. Auch für das leibliche Wohl war gut gesorgt. Speisen und Getränke wurden zu zivilen Preisen angeboten. Die Warm up Party war ein sehr gut gelungener Einstieg in die Karnevals-Session 2020.