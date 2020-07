Mitglieder und Freunde der AWO Schönebeck diskutierten im Rahmen eines Corona-Seminars in der Bildungsstätte Altastenberg der AWO Westliches Westfalen die Wiederaufnahme der ehrenamtlichen Arbeit in der Begegnungsstätte Schönebecker Str. 59. Die Seminargruppe erstellte ein Hygienekonzept und verfasste in diesem Zusammenhang einen Appell an die Besucherinnen und Besucher, die Gruppenleitungen der AWO in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Mit Abstandsgebot, Mund-Nase-Schutz, sowie Kontaktdatenerhebung und stark eingeschränkter Bewirtung kommen ungewohnte Veränderungen auf die selbstorganisierte Gruppenarbeit zu. Nach einem letzten Check-up im Juli startet mit dem Seniorenclub die erste Gruppe am Donnerstag, den 30.07.2020, um 15.00 Uhr. Der Familienkreis nimmt am Dienstag, den 11.08.20, um 15.00 Uhr seine Arbeit wieder auf. Zum Kursangebot erfolgt eine gesonderte Information. Schon unter Coronabedingungen erprobt, laden regelmäßig dienstags ab 11.00 Uhr die Spaziergangspaten an der Platane Schönebecker Str. / Kloster Emmaus zum gemeinsamen gemütlichen spazieren gehen ein. Die AWO Schönebeck hofft auf ein gesundes Wiedersehen. Um Anmeldung für den Seniorenclub unter Tel. 684645 Wolfgang Görnert wird gebeten.