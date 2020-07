Hoher Besuch beim DRK Kreisverband Gütersloh: Der Präsident des Landesverbands Westfalen-Lippe Dr. Fritz Baur und der Vorstandsvorsitzende Dr. Hasan Sürgit machten am Tag, an dem der regionale Lockdown verkündet wurde, auf dem Weg zu einem landesweiten Blutspendetermin in Düsseldorf Station in Rheda-Wiedenbrück. Im dortigen Corona-Lagezentrum in der Kreisfeuerwehrschule St. Vit informierten sie sich über die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Einsatz- und Hilfskräfte.

Nach Begrüßung und näheren Erläuterungen durch den Einsatzstableiter und stellvertretenden Kreisbrandmeister Uwe Theismann begaben sich die beiden Gäste auf einen Rundgang durch das Lagezentrum und das Lager für persönliche Schutzausrüstungen der Entnahmeteams. Eine Diskussionsrunde, an der auch der Gütersloher DRK Präsident Gerhard Serges, Vorstand Ilka Mähler, der stellvertretende Landesrotkreuzleiter Reiner Bluhm sowie Pressesprecher Oliver Eichstädt von der Einsatzleitzentrale teilnahmen, schloss sich an. Am Ende ihres einstündigen Besuchs zeigten sich die Gäste aus Münster beeindruckt von dem, was sie gesehen und gehört hatten. Präsident Fritz Baur: „Bewundernswert waren für mich die reibungslose Organisation, die gute Verständigung untereinander und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Hilfskräfte.