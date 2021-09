Obwohl die Corona-Pandemie weiterhin zu vielen Einschränkungen führt, geht unsere Forschung an der Uniklinik RWTH Aachen weiter – und zwar kontaktlos, sicher und ganz einfach am Smartphone und PC zu Hause! Für die Teilnahme an unserer Online-Studie suchen wir aktuell Familien mit Kindern im Alter von acht bis 21 Jahren.

Als Verbund mit vier weiteren Universitäten (Universität Bielefeld, Medical School Berlin, Universität Bremen und dem Karlsruher Institut für Technologie) ist das Forschungsprojekt EMPOWERYOU ins Leben gerufen worden. Es handelt sich dabei um eine Familienstudie, die verschiedene Risiko- und Schutzbedingungen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen untersucht. Das Ziel des Projektes ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung und ihren Ressourcen zu stärken.

Teilnehmen können Familien mit Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 21 Jahren deutschlandweit. Aktuell suchen wir vor allem Pflege- und Adoptivfamilien, aber auch biologische Familien können weiterhin teilnehmen. Die EMPOWERYOU Online-Studie setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Diese umfassen die Bearbeitung von Online-Fragebögen, spielerischen Online-Aufgaben und die zweiwöchige Nutzung eines Studien-Smartphones mit weiteren kurzen Fragen und Aufgaben (ab einem Alter von 10 Jahren).

Als Dankeschön für die Unterstützung erhalten alle teilnehmenden Familien Gutscheine in Höhe von 20€ bis 124€. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach dem Alter des Kindes und dem Umfang der Teilnahme. Im Rahmen von EMPOWERYOU wird außerdem ein Online-Programm für Pflege- und Adoptiveltern mit Kindern im Alter von acht bis 13 Jahren sowie ein Online-Programm zur Stärkung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 21 Jahren entwickelt. Bei Interesse können Pflege- und Adoptivfamilien im Anschluss an die Online-Studie kostenlos an den Online-Programmen teilnehmen.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter empower-you.info. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist per E-Mail an empoweryou@uni-bielefeld.de oder telefonisch unter 0521-106 4500 möglich.