Der Malteser Hilfsdienst bietet einen Erste-Hilfe-Grundkurs am Dienstag, 18. Januar, von 9 bis 17 Uhr im Sängerheim des Quartett-Vereins, Jansenbusch 13 in Langenfeld, an.

Der achtstündige Kurs beinhaltet die Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen, die Erstversorgung von Wunden, das Verhalten von Rettern bei einem Verkehrsunfall und vieles mehr und ist daher für Anwärter für den Führerschein, Betriebshelfer oder Übungsleiter geeignet.

Der Erste-Hilfe-Kurs finden kontaktlos unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen statt.

2G und Mindestabstand

Es gilt die 2-G Regel (geimpft oder genesen), der Nachweis muss zu Lehrgangsbeginn erbracht werden. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewährleistet sein, jedem Teilnehmer steht ausreichend Platz zur Verfügung. Alle Flächen und Kontaktbereiche sowie die Übungsmaterialien werden regelmäßig desinfiziert. Während des gesamten Seminars ist das Tragen einer medizinischen FFP2-Maske Pflicht.

Kosten und Anmeldung

Sofern Unternehmen die Ausbildung für Ihre Mitarbeiter benötigen, werden die Kosten von der Berufsgenossenschaft vollständig übernommen. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Homepage der Malteser.